ŠTS odročil proces s Tiborom Eliotom R. na 16. decembra

Šéfredaktor časopisu Zem a vek Tibor Eliot R. prichádza na hlavné pojednávanie 11. decembra 2019 na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku.

Bratislava 11. decembra (TASR) – Pojednávanie so šéfredaktorom časopisu Zem a Vek Tiborom Eliotom R. odročil samosudca Špecializovaného trestného súdu na pondelok 16. decembra, kde sa očakáva aj vynesenie rozsudku. Potvrdil to prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz.Prokurátor navrhuje obžalovanému Tiborovi Eliotovi R. podmienku s tým, že nežiada finančnú pokutu. Pri trestnom čine rozširovania extrémistických materiálov vidí najväčšie nebezpečenstvo v porušovaní verejného poriadku a rozoštvávania národa, respektíve menšín a iných komunít na Slovensku.uviedol Honz s tým, že ak sa prejavy extrémizmu nepotlačia, môžu gradovať.uzavrel.Obžalovaný sa cíti nevinný a odmieta, že by prechovával nenávisť k menšinám.uviedol na svoju obhajobu.Podľa obžaloby v máji 2017 zverejnil Tibor Eliot R. v časopise článok s názvom Klin židov medzi Slovanmi, v ktorom uviedol citácie údajných myšlienok rôznych osobností slovenskej histórie, v ktorých vyjadrovali negatívne postoje k židovskej komunite.Podľa prokuratúry tým uvádzal do obehu a rozširoval extrémistické materiály a spáchal takýto čin verejne. Ďalej verejne hanobil skupinu osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu alebo pre ich náboženské vyznanie. Zároveň podľa prokuratúry verejne podnecoval k nenávisti voči skupine osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu a náboženské vyznanie.