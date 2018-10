STU otvorila nový akademický rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave otvorila v pondelok akademický rok 2018/19.Pre STU je to volebný rok, akademická obec si v ňom bude voliť nového rektora a niekoľkých dekanov. Škole sa tiež podarilo zvýšiť počet študentov. Vzrástol i počet zahraničných študentov, najmä z Ukrajiny, Srbska, ale aj z Indie či Ruskej federácie. STU v rámci jazykového centra rozšírila ponuku výučby slovenského jazyka, informovala Andrea Hajdúchová, manažérka STU pre komunikáciu.Rektor STU Robert Redhammer v príhovore vyzdvihol prepracovaný systém podpory študentov a mladých vedeckých tímov. Univerzita podľa neho patrí medzi najúspešnejšie v oblasti medzinárodných projektov a tiež v oblasti spolupráce s praxou. V programe Európskej komisie Horizont 2020 sa tímy z STU podieľajú na 22 projektoch. Univerzita zriadila Kanceláriu spolupráce s praxou, ktorá pomáha vedcom s patentovými prihláškami a prenosom poznatkov do praxe. Tento rok do októbra podali vedci STU 37 prihlášok patentov úžitkových vzorov. "" povedal rektor.Počas otvorenia nového akademického roka rektor inauguroval dvoch nových dekanov, ktorí sa k 1. októbru ujali funkcie. Novým dekanom Fakulty architektúry STU je profesor Pavel Gregor a Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave povedie profesor Miloš Čambál.Počas akademického roka 2018/19 si nového dekana bude voliť aj Stavebná fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie.