Stubb by na čele EK bojoval proti zavádzaniu neliberálnej demokracie

Na archívnej snímke Alexander Stubb. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. októbra (TASR) - Vnútorná súťaž Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) o post lídra kandidátky do volieb v Európskom parlamente (EP) má iba dve mená. Uviedol to v stredu v Bruseli predseda EPP Joseph Daul a potvrdil, že o post predsedu Európskej komisie (EK) chcú zabojovať šéf skupiny EPP v EP Manfred Weber a bývalý fínsky premiér a podpredseda Európskej investičnej banky (EIB) Alexander Stubb.zdôraznil Daul. Pripomenul, že spomedzi dvoch uvedených kandidátov o víťazovi rozhodne v tajnom hlasovaní 734 delegátov snemu EPP, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. a 8. novembra v Helsinkách.Stubb, ktorý si vybral päťtýždňové neplatené voľno v EIB, aby sa mohol sústrediť na prípravu svojho volebného programu, už naznačil, že ak by sa stal nástupcom Jeana-Clauda Junckera na čele EK, chcel by bojovať proti pokusom o zavádzanie neliberálnej demokracie a proti populizmu.uviedol Stubb vo svojom šesťbodovom volebnom manifeste s názvom Nová generácia Európy, ktorý oficiálne predstavil v stredu ráno v centre Bruselu.Európsky týždenník Politico v tejto súvislosti upozornil, že ide o jasný Stubbov odkaz pre straníckych kolegov z EPP, ako je maďarský premiér Viktor Orbán, a tiež pre poľskú vládu či "Trumpov a Putinov tohto sveta".Stubb tvrdí, že sa netreba ospravedlňovať za to,uviedol vo svojom manifeste. Zároveň sa v ňom zaviazal, že ak sa stane volebným lídrom EPP a nakoniec predsedom EK, bude nielen chrániť európske hodnoty, ale posnaží sa riešiť sťažnosti, ktoré viedli k nárastu nacionalizmu a populizmu v Európe.