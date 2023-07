Študenti automobilovej školy sa budú od jesene učiť na MINI z BMW Group

Celoeurópsky projekt

Vyššia kvalita vzdelávania

Previazanie s praxou

3.7.2023 (SITA.sk) - Spojená škola v Banskej Bystrici získala pre nový školský rok do svojich dielní praktického vyučovania na automobilových odboroch vozidlo MINI Countryman s plug-in hybridným pohonom od BMW Slovenská republika a predajcu Lion Car.Študenti Spojenej školy na Školskej 7 v Banskej Bystrici dostali najmodernejšiu názornú učebnú pomôcku. V novo zrekonštruovaných dielňach im pri vzdelávaní bude pomáhať úplne nové vozidlo MINI Countryman SE All 4 s plug-in hybridným pohonom. Škola patrí medzi významné vzdelávacie zariadenia, ktoré navštevujú študenti nielen z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších regiónov. Vďaka širokému záberu na odvetvia strojárskeho, automobilového a elektrotechnického priemyslu a tiež obchodu a služieb pripravuje študentov pre rôzne oblasti života. Škola neustále inovuje svoje učebné a študijné odbory, zavádza najprogresívnejšie vyučovacie metódy a moderné didaktické pomôcky.Preto spoločnosti BMW Slovenská republika a Lion Car poskytli škole vozidlo MINI Countryman SE All 4 s plug-in hybridným pohonom. Študenti sa tak budú učiť na pomôcke, ktorá obsahuje všetky špičkové technológie automobilového priemyslu. Na vozidle získajú poznatky o pohone všetkých kolies, automatickej prevodovke, technológiách spaľovacieho motora, elektromotora, batérie, ale aj okruhov riadenia spolupráce spaľovacieho a elektrického motora či chladenia batérie. Vozidlo obsahuje aj najnovšie asistenčné systémy vodiča vrátane adaptívnych LED svetlometov či head-up displeja, takže študenti nadobudnú vedomosti a skúsenosti aj o tom, ako pracujú tieto systémy.Ako povedal Milan Stupka, Corporate Communications Manager spoločnosti BMW Slovenská republika, dlhodobo zapožičať práve toto vozidlo sa rozhodli z viacerých dôvodov. "MINI je v BMW Group priekopníkom elektrickej mobility. Model MINI E sa predstavil už v roku 2008 a išlo o prvé úplne elektrické vozidlo spoločnosti BMW Group. V rámci celoplošného výskumu využívali bežní ľudia v každodennej prevádzke 600 takýchto vozidiel. Projekt priniesol veľmi dôležité poznatky pre konštrukciu elektromobilov, ktoré sa následne využili pri vývoji prvého plne elektrického sériovo vyrábaného modelu BMW i3.""Automobily do škôl sú projektom automobilky BMW v celej Európe. Ide o podporu nielen zo strany importérskej spoločnosti BMW Slovenská republika, ale aj oddelenia Kvalifikácie a podpory Retail HR pre región Strednej Európy. Projekt približuje technológie a vozidlá spoločnosti BMW Group budúcim mechanikom a študentom, ktorí sa zameriavajú na diagnostiku. Vďaka tomu sa v školách oboznámia s najmodernejšou automobilovou technikou a rýchlejšie s ňou následne dokážu pracovať v praxi. V rámci projektu pripravujeme v treťom kvartáli tohto roka aj 2-dňové školenie pre učiteľov v priestoroch Tréningového centra spoločnosti BMW Group v Prahe, kde im, okrem iného, poskytneme odborné školenia na diagnostiku, podvozky, elektrické merania, bezpečnostné asistenčné systémy," povedala Táňa Knoblochová z centrálneho Oddelenia Kvalifikácie a podpory Retail HR pre región Strednej a východnej Európy spoločnosti BMW Group.Spojená škola na Školskej 7 v Banskej Bystrici oslovuje potenciálnych žiakov zo širšieho okolia, preto robí všetko pre to, aby im poskytla čo najlepšie podmienky pre štúdium. "Myšlienka vybudovať na Strednej odbornej škole automobilovej centrum odborného vzdelávania pre automobilový priemysel s úzkym zameraním na elektromobilitu vznikla z potreby nasledovania súčasných trendov v automobilovom priemysle. Vybavenie pracovísk špičkovou technikou dodá celému procesu výuky autoopravárenstva moderný, žiadaný a atraktívny rozmer. Tým chceme osloviť žiakov z celého Slovenska, aby prišli študovať na našu školu a následne výrazne zvýšili svoje šance na rýchle uplatnenie v praxi.K významným krokom pre dosiahnutie cieľov zvýšenia odborného kreditu školy patrí spolupráca s predajcom a servisom automobilov Lion Car, Banská Bystrica. Vďaka tomu zabezpečujeme odborný výcvik žiakov na odlúčených pracoviskách, pomoc pri stážach zahraničných študentov autoopravárenských odborov a v neposlednom rade aj spoluprácu pri tvorbe nových tém do učebných osnov. Škola je otvorená novým trendom a myšlienka možnosti získania výukového automobilu nás mimoriadne nadchla. Výuka žiakov na tomto vozidle výrazne prispeje k ich odbornému rastu v oblasti alternatívnych pohonov a školu posunie medzi popredné vzdelávacie inštitúcie na Slovensku," uviedol riaditeľ školy Ján Žuffa.Študenti môžu svoje teoretické vedomosti nadobudnuté v škole rozširovať o praktické zručnosti v servise Lion Car. Prepojenie teórie s praxou patrí medzi veľké výzvy súčasnosti a vďaka tomu môžu firmy získať nových kvalifikovaných zamestnancov. "Vzdelanie a jeho neustále prehlbovanie patrí medzi kľúčové hodnoty spoločnosti Lion Car. Preto si ceníme dlhoročnú spoluprácu so Spojenou školou v Banskej Bystrici, ktorá pripravuje na povolanie budúcich automechanikov aj pre vozidlá značiek BMW a MINI," doplnil Michal Janiga, Manažér ľudských zdrojov v spoločnosti Lion Car.Informačný servis