Študenti môžu cez stáže v Bruseli zažiť, ako sa robí európska politika

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 16. novembra (TASR) - Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli od marca 2019 rozbieha pilotný ročník neplatených stáží pre študentov slovenských vysokých škôl. Stáže im poskytnú šancu využiť rady skúsených diplomatov a zástupcov ministerstiev a zblízka spoznať proces vytvárania politických rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú životy všetkých Európanov. Pre TASR to uviedol vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.Slovenský diplomat upozornil, že inštitúcia, ktorej šéfuje, už má skúsenosti so stážistami, hlavne počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Teraz je však snaha vytvoriť pravidelný systém stáží a každý rok ponúknuť pozvánku pre študentov so záujmom o európske záležitosti.Týmto spôsobom by študenti mohli zblízka spoznať, ako fungujú európske inštitúcie a zároveň získať prax, ktorá im pomôže pri štúdiu alebo pri príprave bakalárskych či diplomových prác.Snahou Stáleho zastúpenia je podľa Javorčíka prilákaťa pomáhať tak pri vytváraní zásobárne talentov a zvyšovaní povedomia o práci v prospech štátu a verejného sektoru.Ponuka platí pre vysokoškolských študentov od druhého až po záverečný ročník. Pôjde o stáže od dvoch do piatich mesiacov, pričom Stále zastúpenie bude maximálne flexibilné pri dohodnutí konkrétnych podmienok.upozornil Javorčík. Podľa neho je dôležité, aby mladí ľudia zažili bezprostrednú, lebo veci, ktoré sa v centre EÚ prijímajú, ovplyvňujú aj každodenný život slovenských občanov.Najmä záujemcovia o dlhodobejšie stáže dostanú na Stálom zastúpení nielen vlastný priestor, ale aj takzvaných, služobne skúsených zamestnancov, ktorí zastupujú všetky slovenské ministerstvá, a teda aj všetky relevantné politiky.Stáže nie sú platené a ani nezaručujú bývanie zdarma, tu však Javorčík vidí úzky prienik s programom Erasmus+, študentským výmenným programom EÚ.upozornil veľvyslanec.Každý rok chce dať Stále zastúpenie priestor najmenej desiatim stážistom. To však nemusí byť konečný počet, ak bude pilotný projekt úspešný.uviedol Javorčík.Mladí ľudia môžu podľa neho týmto spôsobom lepšie pochopiť, ako fungujú európske záležitosti a porozumieť tomu, že neexistuje nejaký anonymný Brusel, ktorý rozhoduje o nás všetkých. To im podľa Javorčíka umožní účinnejšie čeliť novým celoeurópskym výzvam aj vlne lacného populizmu.Lehota na prihlášky pre pilotný ročník stáží je 30. november. Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke: https://www.mzv.sk/web/szbrusel/staze-na-stalom-zastupeni.(spravodajca TASR Jaromír Novak)