Študenti sa radikalizujú prostredníctvom sociálnych platforiem, konštatoval Heger

Radikalizácia študentov sa za posledné obdobie množí a podľa výpovedí študentov sa tak deje prostredníctvom sociálnych platforiem . Uviedol pre médiá premiér SR Eduard Heger (OĽaNO). „Inšpiráciu nachádzajú v zahraničí, čo je o to smutnejšie," povedal premiér. Zdôraznil, že musia zabezpečiť bezpečnosť na školách.

4.11.2022 (Webnoviny.sk) -„Sú to naše deti, chceme, aby sa v školách vzdelávali a boli tam v bezpečí. Veľmi intenzívnu diskusiu vedieť s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Janom Horeckým , taktiež ideme budúci týždeň do Fínska, aby sme sa v tejto oblasti inšpirovali," informoval Heger.Na sever s nimi podľa Hegerových slov pocestuje i prezident Policajného zboru Štefan Hamran . „Chceme sa pozrieť na to, akým spôsobom polícia a rezort školstva spolupracujú. Taktiež vypracujeme konkrétnu analýzu a postup, ako to zlepšiť," uzavrel Heger.Na strednej odbornej škole v Novákoch v okrese Prievidza vo štvrtok na začiatku vyučovania začal tínedžer behať po škole so sekerou v ruke. Podľa informácií TV JOJ sekol jedno dievča do čela a zraniť mal aj ďalšieho chlapca.Po útoku zo školy ušiel. Policajti nasadili psovodov a po žiakovi pátrali. Chytili ho 500 metrov od školy v neďalekom poli. „Policajti útočníka v krátkom čase po útoku zadržali. Zranenie, ktoré napadnutá osoba utrpela, našťastie, nie je vážne,“ uviedla polícia.