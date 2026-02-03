|
Utorok 3.2.2026
Meniny má Blažej
Denník - Správy
03. februára 2026
Študenti stredných škôl sa vžijú do úloh europoslancov, komisárov a zástupcov členských štátov
Košice budú hostiť výnimočné vzdelávacie podujatie. Šesťdesiat stredoškolákov z celého Slovenska si v anglickom jazyku vyskúša fungovanie kľúčových inštitúcií Európskej ...
3.2.2026 (SITA.sk) - Košice budú hostiť výnimočné vzdelávacie podujatie. Šesťdesiat stredoškolákov z celého Slovenska si v anglickom jazyku vyskúša fungovanie kľúčových inštitúcií Európskej únie v rámci unikátnej simulácie Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie.
V dňoch 5. až 8. februára 2026 sa v metropole východného Slovenska uskutoční komplexná simulácia trojuholníka inštitúcií Európskej únie, ktorú organizuje mládežnícka nezisková organizácia BETA Slovakia (Bringing Europeans Together Association) v spolupráci s bilingválnym gymnáziom Futurum. Podujatie je na Slovensku výnimočné najmä tým, že celý program prebieha v anglickom jazyku a verne napodobňuje reálne fungovanie EÚ.
Študenti stredných škôl sa vžijú do úloh europoslancov, komisárov a zástupcov členských štátov. V diplomatickom prostredí budú diskutovať o aktuálnych európskych témach, konkrétne o obchodnej dohode EÚ – Mercosur a o smernici Green Claims Directive, ktorá je zameraná na boj proti greenwashingu. Účastníci budú predkladať pozmeňujúce návrhy a následne o nich aj hlasovať, čím si prakticky osvoja legislatívny proces EÚ.
Cieľom simulácie je priblížiť mladým ľuďom fungovanie európskych inštitúcií, posilniť ich kritické myslenie a zároveň rozvíjať komunikačné a debatné zručnosti potrebné v medzinárodnom prostredí. Podujatie však nebude pozostávať len zo samotnej simulácie. Organizátori pripravili aj sprievodný program, ktorý má podporiť networking a medzinárodný rozmer celého zážitku.
Hneď v prvý deň čaká účastníkov recepcia za účasti zástupcov podobných organizácií a konzulátov pôsobiacich v Košiciach. Nasledujúci deň sa uskutoční diskusia s europoslancami Katarínou Roth Neveďalovou a Michalom Wiezikom, ktorí študentom priblížia svoju každodennú prácu a poradia im, ako môžu skúsenosti zo simulácie využiť pri budúcej kariére v medzinárodnej oblasti. Súčasťou programu bude aj stretnutie so zástupcami Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorí vysvetlia jej úlohu v rámci EÚ aj na národnej úrovni.
Organizácia BETA Slovakia je jednou zo 17 pobočiek pôsobiacich v Európe a je súčasťou apolitickej organizácie BETA Europe so sídlom v Bruseli. Jej vlajkovým projektom je Model European Union (MEU), ktorého cieľom je zvyšovať povedomie o Európskej únii, podporovať občiansku angažovanosť mladých ľudí a budovať európsku identitu medzi mládežou.
Zdroj: SITA.sk - Študenti stredných škôl sa vžijú do úloh europoslancov, komisárov a zástupcov členských štátov © SITA Všetky práva vyhradené.
