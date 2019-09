Študenti v Hongkongu vytvorili živé reťaze na podporu protestujúcich

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 9. septembra (TASR) - Stovky stredoškolských študentov, mnohí s maskami na tvárach, vytvorili v pondelok v rôznych štvrtiach Hongkongu živé reťaze na podporu protivládnych protestujúcich po ďalšom víkende zrážok tejto osobitnej administratívnej oblastí Číny.Stanice mestskej železnice, ktoré v nedeľu uzavreli počas miestami násilných potýčok, boli znova otvorené, aj keď atmosféra v ázijskom finančnom centre bola naďalej napätá, píše agentúra Reuters.Hongkonská vláda varovala zahraničných zákonodarcov, aby sa nemiešali do vnútorných záležitostí Hongkongu po tom, ako tisíce protestujúcich vyzývali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby mesto "oslobodil".Čínske štátne médiá v pondelok uviedli, že Hongkong je neoddeliteľnou súčasťou Číny a akákoľvek forma odštiepenectva "bude potlačená".Noviny China Daily napísal, že nedeľňajšie zhromaždenie je dôkazom, že za protestmi v Hongkongu stoja zahraničné sily, a varoval demonštrantov, aby "prestali skúšať trpezlivosť ústrednej vlády".Tisíce demonštrantov totiž v nedeľu pochodovali k americkému konzulátu a vyzývali Kongres USA, aby prijal zákon na podporu demokracie a ľudských práv v Hongkongu.Protesty v Hongkongu sa začali pred troma mesiacmi - 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila v stredu 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj jej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby. Lamová ostatné požiadavky odmieta splniť.