Študenti vysokých škôl by mohli získať podnikové štipendiá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Jakub Kotian Foto: TASR/ Jakub Kotian

Bratislava 13. mája (TASR) - Študenti vysokých škôl by mohli získať tzv. podnikové štipendiá. Predpokladá to pozmeňujúci návrh, ktorý k novele zákona o vysokých školách predložil poslanec Ľubomír Petrák (Smer-SD).uviedol. Ich účelom je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce.Návrh podľa predkladateľov reaguje na požiadavky zamestnávateľov, aby mohli študentov finančne motivovať k štúdiu konkrétnych študijných programov, prípadne ich nasmerovať na výber konkrétnych povinne voliteľných či výberových predmetov.Štipendium by poskytoval podnikateľ. Do procesu výberu študentov a posudzovania nárokov však má byť zapojená aj vysoká škola. To má podľa predkladateľov zabezpečiť transparentnejší proces výberu poberateľov štipendia. Zároveň sa tak má zamedziť tomu, aby bolo poskytovanie štipendia podmieňované dodatočnými požiadavkami či povinnosťami nad rámec študijného programu študenta.Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom akademickom roku nesmie presiahnuť štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby. Poskytovanie štipendia nemá byť podmienené uzatváraním ďalších právnych vzťahov medzi podnikateľom a študentom. Rovnako vylučuje aj plnenie povinností nad rámec študijných povinností, ktoré plynú z konkrétneho študijného programu.