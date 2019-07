Študenti z Hnúšte dali nápad na papier a výsledkom bol Krompeľfest

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 24. júla (TASR) – Včelársky workshop v Heľpe, Krompeľfest, ktorý do Hnúšte prilákal viac než 1500 ľudí, či relaxačná zóna bez mobilov – to je len malá časť projektov, ktoré zrealizovali mladí ľudia od 15 rokov. Finančne im na ne v rámci programuprispel Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK)." informovala TASR Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou Úradu BBSK v Banskej Bystrici.Program "realizuje BBSK v spolupráci s organizáciou Iuventa a jeho výsledkom je realizácia zámeru v praxi.priblížila Monika Frindtová z Rozvojovej agentúry BBSK.Úspešnými boli študenti Strednej odbornej školy - Szakközépiskola v Tornali. Pripravili projekty týkajúce sa vybudovania relaxačnej zóny bez mobilov, kde by sa žiaci mohli cez prestávky stretávať alebo usporiadania priateľského turnaja v stolovom futbale pre žiakov okolitých základných škôl s cieľom prilákať budúcich prvákov.Štyria mladí zo Strednej odbornej školy v Hnúšti v spolupráci s Centrom voľného času a asi stovkou dobrovoľníkov zasa zorganizovali Krompeľfest – festival tradičných zemiakových jedál, ktorý do centra Hnúšte prilákal nielen domácich, ale i ľudí z okolia. Ich počet presiahol hranicu 1500. Súčasťou bola ochutnávka jedál predkov, živá ľudová hudba, tanečný workshop a remeselné dielne pre deti.Medzi podporené patrila tiež akcia parkouristov z Banskej Bystrice, ktorí v máji pripravili podujatie s názvom Hýb sa! V centre mesta vďaka nim pribudli rôzne stanovištia na tréning parkouru či jógy.Úspechom sa skončil aj včelársky workshop s ukážkou života včiel v úli v areáli prírodného amfiteátra v Heľpe s možnosťou vyrobiť si vlastnú sviečku z včelieho vosku či ukážkami prípravy propolisovej tinktúry.dodala Darina Diošiová, regionálna koordinátorka Odboru podpory práce s mládežou organizácie Iuventa.