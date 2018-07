Študentom pracujúcim na dohodu sa obdobie nie vždy zaráta do dôchodku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 26. júla (TASR) - Študentom na brigádach sa obdobie ich práce na dohodu nie vždy zaráta do dôchodku. Môže sa započítať len vtedy, ak si neuplatnia tzv. odvodovú úľavu na platenie dôchodkového poistenia na jednu dohodu pri príjme do 200 eur mesačne.Ak má študent uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, môže si výnimku na neplatenie poistného na dôchodkového poistenie v jednom kalendárnom mesiaci zvoliť iba na jednu z nich. Jeho mesačný príjem však nesmie prekročiť stanovenú hranicu 200 eur. Obdobie odpracované na dohodu s touto výnimkou sa mu potom do dôchodku v budúcnosti neráta.radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.Podrobnosti o uplatnení výnimky z platenia odvodov do Sociálnej poisťovne sú zverejnené aj na webovej stránke v časti Študent.