Študentská rada vysokých škôl kritizuje dekana na UK. Burdovo zapojenie do politického diania v štáte považuje za neprípustné

Neprípustné zapojenie do politického diania

Žiadajú konštruktívny dialóg





Dekan Burda v stanovisku pre vládu, zverejnenom v utorok 5. decembra, uviedol, že existencia ÚŠP je potenciálny kriminogénny faktor. Kvalitu jej rozhodovacej činnosti v mnohých „aj politicky exponovaných prípadoch“ označil za nízku a vyslovil i podozrenie z manipulácie s trestnými konaniami, a rovnako aj podozrenie, že „v rámci ÚŠP môže s týmto cieľom pôsobiť zločinecká skupina a to je potrebné preveriť“.



Prokurátori ÚŠP sa následne voči týmto výrokom ohradili, označili ich za absurdné a nepodložené obvinenia. Pod vyhlásenie sa podpísalo viacero prokurátorov, vrátane špeciálneho prokurátora



Podotkli tiež, že veria, že sa k Burdovým tvrdeniam vyjadrí aj akademická obec univerzity, keďže Právnická fakulta UK je alma mater mnohých z nich. Na dekana sa otvoreným listom obrátilo i študentstvo fakulty a apelovalo na stretnutie s dekanom a na otvorený dialóg.



15.12.2023 (SITA.sk) - Študentská rada vysokých škôl ŠRVŠ ), odsudzuje výroky dekana Právnickej fakulty ÚŠP ). Burda podľa zástupcov študentstva zámerne ovplyvňuje politické dianie v krajine a predmetné výroky dekana majú podľa nich zaujatý a stranícky charakter.„Počas uplynulých rokov sme práve zo strany pána dekana Burdu počúvali, aké je dôležité, aby vysoké školy a akademická pôda neboli politicky ovplyvňované. Veríme teda, že pán dekan rozumie, čo tieto výroky znamenajú, a bude ich aplikovať v praxi aj on sám,“ uviedla ŠRVŠ na sociálnej sieti.Rada zdôraznila, že nijakým spôsobom nespochybňuje ani nenapáda Burdove skúsenosti v oblasti trestného práva.„Poukazujeme však na to, že ak vo verejnom vystúpení použije svoju akademickú hodnosť, v tom momente prestáva prezentovať vlastné názory, ale prezentuje názory celej akademickej obce Právnickej fakulty UK, pričom je na základe jej vyjadrení jasné, že sa s názorom dekana Burdu nestotožňuje,“ uviedli zástupcovia študentov.To, aby bola hlava fakulty takýmto spôsobom zapojená do politického diania v štáte, považuje ŠRVŠ za neprípustné.„Pánovi dekanovi kladieme otázku, či je vhodné pre Právnickú fakultu UK, aby aj naďalej stál na jej čele. Už v minulosti zastupoval poslankyňu NR SR v otvorenom spore voči študentským zástupcom a Študentskej rade vysokých škôl ako takej,“ poznamenali zástupcovia študentov.Apelujú tiež na Burdu, aby v mene dôstojnosti svojej funkcie pristúpil na konštruktívny dialóg s akademickou obcou Právnickej fakulty, a to ako s jej zamestnaneckou, tak aj so študentskou časťou.„Zároveň vyjadrujeme plnú podporu odvážnym študentom a študentkám Právnickej fakulty UK, ktorí sa neboja postaviť voči zaujatým a nemiestnym vyjadreniam ich dekana,“ uzavrela ŠRVŠ.