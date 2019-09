Štúdia: Brexit bez dohody povedie k politickej a hospodárskej neistote

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. septembra (TASR) - Odchod Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody povedie k obdobiu dlhej neistoty pre občanov, pracovníkov i podniky a zároveň bude potrebné vyrokovať a schváliť novú formu dlhodobého vzťahu medzi Britániou a EÚ. Vyplýva to zo správy o dôsledkoch brexitu bez dohody, ktorú v stredu zverejnila výskumná skupina The UK In A Changing Europe (Spojené kráľovstvo v meniacej sa Európe).Riaditeľ štúdie Anand Menon z londýnskej Kráľovskej fakulty (King's college) uviedol, že dôsledky brexitu bez dohody je ťažké predpovedať. Bezprostredný vplyv však podľa neho nemusí byť taký závažný, ako tvrdia niektorí ľudia.povedal a dodal, že odchod len začne proces rokovaní, ktoré môžu byť výrazne náročnejšie než tie doterajšie.Británia má Úniu opustiť 31. októbra. Britský premiér Boris Johnson opakovane vyhlásil, že v prípade, ak sa nenájde nové riešenie, je pripravený vyviesť svoju krajinu z EÚ aj bez dohody.Medzi okamžité dopady brexitu bez dohody, ktoré nastanú od 1. novembra, patria podľa štúdie zavedenie kontrol na hraniciach a s tým súvisiace možné zdržania, oslabenie britskej libry, zavedenie ciel a ďalších opatrení na hraniciach medzi Severným Írskom a Írskou republikou, narušenie dodávateľských reťazcov napríklad v automobilovom priemysle a obmedzenia migrácie do Británie.Občania EÚ, ktorí v súčasnosti žijú v Británii, a britskí občania v EÚ však podľa štúdie právo na pobyt nestratia.Dlhodobý vplyv brexitu bez dohody bude závisieť aj od podmienok budúceho vzťahu medzi Britániou a EÚ. Dosiahnutie dohody bude pre Spojené kráľovstvo podľa štúdie ťažšie a zdĺhavejšie v období, keď už bude na základe článku 50 Lisabonskej zmluvy mimo Únie. Parlament každej krajiny - a v niektorých prípadoch aj regionálne parlamenty - bude musieť akúkoľvek novú dohodu ratifikovať.Podľa štúdie je nepravdepodobné, že EÚ začne rokovať o budúcom vzťahu s Britániou predtým, než budú vyriešené najdôležitejšie položky zo zmluvy o odchode ako občianske práva, finančné záväzky Spojeného kráľovstva a tzv. írska poistka (backstop).EÚ môže takisto odvolať alebo nepredĺžiť platnosť akýchkoľvek jednostranných dohôd, napríklad v oblasti cestnej a leteckej dopravy.Britská vláda a podniky zaviedli opatrenia pre prípad brexitu bez dohody, a preto sa podľa štúdie finančný systém krajiny úplne nezrúti a úrokové sadzby sa prudko nezvýšia. Správanie zákazníkov, reakcie podnikov a politická odozva v Británii a v EÚ je však stále neznáma.V oblasti bezpečnosti Spojené kráľovstvo stratí prístup k databázam EÚ a k ďalším formám spolupráce vrátane európskeho zatýkacieho rozkazu, Schengenského informačného systému (SIS) a Europolu.Brexit bez dohody ovplyvní aj potravinárske podniky v Severnom Írsku - z dôvodu zavedenia hraničných kontrol a ciel na hraniciach s Írskou republikou. Štúdia v tejto súvislosti uvádza aj nárast nezamestnanosti.Účinky brexitu bez dohody pocítia z dôvodu zdržania na hraniciach aj priemyselní výrobcovia v Británii fungujúci na základe výrobného systému just-in-time.Spolupráca v oblasti sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti bude takisto ovplyvnená. Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) už nebude platný a očakávajú sa aj narušenia v súvislosti s plánovanými ošetreniami v iných členských krajinách.