Štúdia k WiFi pre Teba navrhuje obciam blokovať nevhodný obsah

Na snímke podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 16. augusta (TASR) - Štúdia uskutočniteľnosti k projektu WiFi pre Teba nielen odporúča konkrétne nastavenia bezpečnosti pre každý takto vybudovaný wifi hotspot, ale priamo obciam navrhuje, aby nevhodný internetový obsah automaticky blokovali. Odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu to uviedol pre TASR v reakcii na štvrtkové vyjadrenie mimoparlamentného KDH k projektu.Členka predsedníctva strany Renáta Ocilková chce od vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer-SD), aby od poskytovateľov internetových služieb žiadal zablokovanie internetových stránok, ako sú stránky s hazardnými hrami, so sexuálnym či pornografickým obsahom.Ak projekt vzbudil obavy v KDH, že poskytovatelia internetových služieb by mohli šíriť nebezpečný obsah za verejné peniaze, tak evidentne došlo k absolútnemu nepochopeniu a preukázaniu neznalosti problematiky na strane KDH, uviedol odbor.dôvodí úrad s tým, že financie na úspešné projekty v rámci výzvy Wifi pre Teba budú smerovať výlučne na zabezpečenie hardvéru a softvéru nevyhnutnej infraštruktúry pre poskytovanie kvalitného, bezdrôtového a bezplatného wifi pripojenia na internet.Úrad odporúča predstaviteľom KDH, aby si najprv naštudovali kľúčové informácie akejkoľvek výzvy, a až potom dávali k nej verejné vyhlásenia.uzatvára odbor.