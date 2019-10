Štúdia: Operátorom výberu mýta vo svete ročne unikajú milióny dolárov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) – Operátori výberu mýta vo svete strácajú ročne milióny dolárov z dôvodu prevádzkovej neefektívnosti. V priemere ide o 8 miliónov USD (7,34 milióna eur) ročne na jedného operátora. Tretina únikov pri výbere mýta je spôsobená neaktuálnymi dátami o vozidlách. Na straty operátorov majú výrazný vplyv aj nedostatočné právne nariadenia súvisiace s výberom mýta a celkovo vysoké náklady na samotný výber. Vyplýva to z výsledkov štúdie KPMG International Toll Benchmark Study 2019.Autori štúdie poukázali tiež na to, že operátorov výberu mýta čaká v blízkej budúcnosti príprava na autonómne vozidlá, autonómny výber mýta, či využívanie zhromaždených údajov na transformáciu zákazníckej skúsenosti. Trendom je podľa nich odstraňovanie hotovosti zo systému výberu mýta.Zároveň priblížili, že lídri na trhu používajú tzv. open road tolling, teda výber mýta bez toho, aby vozidlo muselo zastaviť, alebo spomaliť na spoplatnenej ceste. Opakom sú mýtnice v niektorých krajinách Európskej únie (EÚ) a tzv. electronic toll collection, teda elektronický výber mýta. V praxi to znamená, že mýto sa platí elektronicky buď predplateným paušálom, alebo sa podľa počtu odjazdených kilometrov fakturuje príslušná suma. Obe sú zavedené aj na Slovensku.Prevádzkovatelia mýtnych služieb majú zároveň prístup k cenným zdrojom údajov. Tieto údaje by podľa autorov štúdie mali používať na plánovanie toku dopravy, dopytu po mýtnom, potrebné investície aj na podporu partnerov ekosystému mobility.Medzi lídrov v tomto sektore patria najmä spoločnosti v súkromnom vlastníctve. Ich cieľom nie je šetriť a znižovať náklady, ale investujú do nových technológií. Lídri v odvetví dosahujú v priemere o 5 % vyššiu maržu ako ostatní operátori. Tí vykazujú podľa štúdie celkové náklady na výber mýtneho viac ako dvojnásobne v porovnaní v lídrami. Tieto náklady boli často zapríčinené manuálnymi metódami výberu, keďže mnohé firmy sa spoliehajú na starú technológiu. Iba 25 % skúmaných firiem používa systémy, ktoré sú rok, alebo menej ako rok staré. Technológie staré päť a viac rokov využíva 39 % firiem.skonštatoval globálny riaditeľ odvetvia infraštruktúry KPMG International Stephen Beatty.Štúdiu zrealizovala spoločnosť KPMG International a jej členské firmy v roku 2018 na základe údajov od 65 verejných a súkromných mýtnych operátorov po celom svete. Respondenti zastupovali organizácie v 15 krajinách, Slovensko súčasťou štúdie nebolo. Všetky údaje o nákladoch boli založené na najnovších finančných výsledkoch jednotlivých prevádzkovateľov mýta. Zahraničné meny boli prepočítané na americké doláre pomocou výmenného kurzu platnému ku koncu septembra 2018.(1 EUR = 1,0898 USD)