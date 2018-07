Štúdia realizovateľnosti projektu Dunaj-Odra-Labe je na svete

Na snímke minister dopravy Českej republiky Dan Ťok. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. júla (TASR) - Spojenie Dunaja s Odrou a Labem je v Českej republike stále živou témou. Pre trasu, po ktorej by mala viesť vodná cesta spájajúca Baltik s Čiernym morom, stále platí stavebná uzávera.V rozhovore pre portál iDNES na tému kanála český minister dopravy Dan Ťok povedal: "Realizácia projektu Dunaj-Odra-Labe by mal stáť približne 610 miliárd Kč (23,55 miliardy eur). Na otázku, či by to boli efektívne vynaložené peniaze, minister odpovedal: "Najproblematickejšie by nebolo vybudovanie spojnice medzi južnou a severnou Moravou. Podľa ministra Ťoka je veľkým orieškom spojnica z Pardubíc.