Štúdia: Štyridsiatnici prinášajú maximum pracovnej produktivity

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Nie tridsiatnici, ale štyridsiatnici so sebou prinášajú maximum pracovnej produktivity. Zásluhou toho sa napríklad ekonomike USA podarilo rásť v rokoch 1980 až 2000. Podľa analytikov spoločnosti Euler Hermes aj Európa vrátane Slovenska dokazuje, že produktivita s vekom neklesá, ale naopak stúpa.tvrdia odborníci.Štúdia Euler Hermes odhalila, že z dlhodobého porovnania existuje jasný rozdiel medzi východom a západom, kde krajiny strednej a východnej Európy vrátane Slovenska evidujú výraznejší rast produktivity. Dôvodom je, že po páde komunizmu postupne došlo k integrácii týchto trhov do európskych štruktúr a pozitívnemu technologickému šoku.uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.Odborníci spoločnosti zdôrazňujú, že jedným z často prehliadaných faktorov ovplyvňujúcim produktivitu práce býva veková štruktúra pracovnej sily, pričom práve tá hrá dôležitú rolu. Podľa Mucinu existuje štatisticky významná a pozitívna korelácia medzi podielom pracovníkov vo veku 40 až 49 rokov a produktivitou práce. Pre Európu ako celok platí, že vyšší podiel tridsiatnikov a štyridsiatnikov zvyšuje rast produktivity, ak sa izoluje efekt starnutia.Demografický vývoj v 27 sledovaných európskych krajinách je príliš rozdielny, aby umožnil jednu predikciu rastu produktivity v celej Európe. Neexistuje žiadna krajina, ktorá by bola len na pozitívnej strane, ale niektoré odhady trendu sú vidieť.Demografickýmisú severnejšie krajiny, ale aj Nemecko, kde sa bude podiel 30-49 ročných ľudí v nasledujúcej dekáde zvyšovať. Podobný trend má nastať v Dánsku, Belgicku, Holandsku a Spojenom kráľovstve.Štúdia na druhej strane ukazuje, že nárast produktivity v strednej a východnej Európe sa môže skončiť aj pričinením poklesu počtu pracovníkov vo veku 30-49 rokov kvôli ich prebiehajúcej migrácii na západ, pričom to pocítia hlavne Česká republika a Maďarsko. Slovensko by malo byť zasiahnuté menej, ale tiež sa v nasledujúcej dekáde prejaví pokles pracovníkov vo veku 30-49 rokov.