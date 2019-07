Štúdia: V Európe rastie počet úhrad načas, pre SR to však neplatí

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - Percento platieb načas je medzi európskymi firmami z roka na rok vyššie, no Slovensko v tomto ukazovateli výrazne zaostáva. Kým v roku 2014 firmy v Európe uhrádzali faktúry v stanovenom termíne v 75 % prípadov, vlani to už bolo 79 %. Takéto závery priniesla štúdia European Payment Practices 2018 skupiny EOS. Na Slovensku sa faktúry včas platia len v 73 % prípadov.Žiadna iná krajina zo sledovaných krajín v rámci štúdie nezaznamenala nižšie percento platieb načas za rok 2018 než Slovensko. V Bulharsku to bolo 76 %, vo Veľkej Británii 75 %, zhodne po 74 % úhrad načas mali krajiny ako Grécko a Rumunsko.poznamenáva Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.