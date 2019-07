Štúdio RTVS v Banskej Bystrici otvorí svoje brány pre verejnosť

Na snímke budova RTVS v Mlynskej doline. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. júla (TASR) – Štúdio RTVS v Banskej Bystrici otvorí v sobotu (20. 7.) svoje brány pre verejnosť. Tá bude môcť počas Dňa otvorených dverí (DOD) nielen nahliadnuť do zákulisia, ale sa aj stretnúť so známymi hlasmi z éteru Rádia Regina Stred, redaktormi a moderátormi Televíkendu či Reginy.poznamenal výkonný riaditeľ štúdia Miroslav Debnár.Pracovníci štúdia zavedú návštevníkov do zákulisia svojej práce, kde im ukážu, ako vzniká spravodajský príspevok od námetu, nahrávania, po strih a samotné odvysielanie. Vyskúšať si budú tiež môcť dabovanie filmu alebo rozprávky, prípadne prácu s vysielacím pultom v rozhlase či prácu s kamerou v televíznom štúdiu.Chýbať nebude ani živé vysielanie magazínu Farmárska revue, záhradkárska poradňa, rady pre včelárov, ukážky pre zveľaďovanie záhrady, veterinárna poradňa či výroba syrových nití. Pre detských návštevníkov sú pripravené športové, kreatívne a náučné stanovištia, súťaže, divadelné predstavenie či koncert.Štúdiu RTVS v Banskej Bystrici bude otvorené od 10.00 do 17.00 h. Uzatvorené pre všetku dopravu budú ulice prof. Sáru a Figuša-Bystrého. Pre návštevníkov bude pripravená kyvadlová doprava z parkoviska na Mičinskej ceste.