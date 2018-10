Študuje futbal ako fenomén 1. ČSR: V rozhovore vyzdvihol tím Fiľakova

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 6. októbra (TASR) – Okrem predchodcu Slovana, bratislavského 1. ČsŠK, mal z dnešného Slovenska k najlepším futbalovým tímom v prvej Československej republike najbližšie tím z Fiľakova. "Klub FTC Fiľakovo delil v sezóne 1936/1937 len jediný zápas od postupu do najvyššej československej súťaže," pripomenul Matej Hanula z oddelenia novších dejín Historického ústavu SAV v rozhovore pre TASR, v ktorom sa venuje futbalu ako športovému i spoločenskému fenoménu v 1. ČSR.Fiľakovský tím sa vtedy mohol pripojiť k bratislavskému klubu, ktorý mal možnosť hrať súťažné zápasy s najslávnejšími klubmi medzivojnovej éry, vrátane pražských S – Sparty a Slavie. "ozrejmil historik. I tak je podľa neho osud tohto klubu pozoruhodný.uviedol.dodal. Poukázal i na to, že Hulita musel čeliť aj štrajku vlastných zamestnancov, ktorí sa sťažovali, že dáva viac peňazí do futbalu ako svojim pracovníkom.vysvetlil historik.V nedeľňajšom (7.10.) rozhovore, ktorý je súčasťou multimediálneho seriálu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky, Matej Hanula vysvetľuje, čo všetko prispelo k tomu, aby sa za 1. ČSR stal futbal aj u nás športovým i spoločenským fenoménom. Spomína udalosti, ktoré sa týkali zápasov, maďarsko-slovenskú i česko-slovenskú prestíž. Približuje i mediálnu pozornosť, ktorá sa venovala futbalu a tiež i to, koľko za svoje majstrovstvo dostávali tí najlepší, napríklad brankárska legenda František Plánička alebo najlepší strelec MS 1934 v Taliansku Oldřich Nejedlý.