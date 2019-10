Sturgeonová: Referendum o nezávislosti Škótska musí byť na budúci rok

Líderka Škótskej národnej strany Nicola Sturgeonová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Aberdeen 15. októbra (TASR) - Škótsko musí na budúci rok usporiadať referendum o nezávislosti od Spojeného kráľovstva, keďže to vyzerá tak, že ho vyvedú z Európskej únie proti jeho vôli. V utorok to vyhlásila líderka Škótskej národnej strany (SNP) Nicola Sturgeonová, ktorú citovali tlačové agentúry DPA a Reuters." povedala Sturgeonová, ktorá je aj predsedníčkou škótskej vlády, v hlavnom prejave na výročnom zjazde SNP v meste Aberdeen. Táto strana je hlavnou politickou silou v Škótsku." povedala Sturgeonová. "," doplnila.," dodala.Líderka SNP tiež vyhlásila, že brexit "".," uviedla Sturgeonová a upozornila, že "".Sturgeonová už v apríli oznámila, že ak Británia vystúpi z EÚ, jej cieľom bude do dvoch rokov usporiadať druhé referendum o nezávislosti.V prvom referende o nezávislosti Škótska v roku 2014 hlasovalo 55 percent škótskych voličov za zotrvanie v Spojenom kráľovstve.V referende o brexite v roku 2016 hlasovalo 62 percent škótskych voličov za pokračovanie členstva v EÚ, ale celkovo v Británii si 52 percent ľudí vybralo odchod z Únie, teda brexit.