Štvordňový trh Májový kvet prinesie do Trnavy tisícky kvetov

7.5.2024 (SITA.sk) -Tradičné podujatie kvetinového trhu oslávi v tomto roku už svoje 16. výročie.sa každoročne teší veľkej návštevnosti. Určený je pre verejnosť, záhradkárov aj milovníkov zelene a okrem samotného predaja ponúka aj rad poradenských či vzdelávacích aktivít."Obľúbenosť podujatia núti organizátorov pokračovať a každoročne prinášať niečo nové. Osobne to považujem za jedno z kľúčových podujatí pre náš región. Trhovníctvo v Trnave má aj svoj historický význam, nakoľko mesto vzniklo na križovatke dôležitých obchodných ciest a od nepamäti tu prebiehali trhy," hovorí Alexander Prostinák, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.Kvetinový trh sa v tomto roku uskutoční od štvrtku do nedele, od 8:00 h. až do 18:00 h. Predajcovia nebudú len na Trojičnom námestí, ale stánky zaplnia aj pešiu zónu na Hlavnej ulici. Návštevníci si budú môcť odniesť domov záhradné aj izbové kvety, okrasné dreviny, sadenice, ale tiež koreniny, oleje, ovocie či zeleninu a rôzne doplnkové záhradkárske výrobky.Súčasťou štvordňového kvetinového trhu budú tiež rôzne sprievodné akcie, hry pre deti, workshopy aranžovania kvetov, pletenia makramé́, ako aj prednášky o ovocinárstve, či čaji.- Vyzdob sa kvetmi a pripoj sa do sprievodu! Kvetinová kráľovná sa už na vás teší.- Príbeh rytiera - divadlo pre deti- ukážky kúzla floristiky- Vyskúšaj si umenie floristiky na vlastnej koži pod vedením odborníkov zo Spojenej školy Rakovice.- rozprávanie o nových trendoch vo svete čaju, o potulkách starými čajovými záhradami, ale i o tom, ako a v čom si správne pripraviť dobrý čaj- workshop pletenia makraméSlovenský zväz záhradkárovSlovenský zväz záhradkárovMarek Semelbauer, entomológ- workshop pletenia makramé– workshop pre deti a dospelých, počet osôb na workshop je limitovaný na max. 10 ľudí– výroba macramé závesného kvetináča s členkou KCT Tvorenie v hojnosti – počet osôb na workshop je limitovaný na max. 10 ľudí– starostlivosť o izbovky, okrasné kvetiny a bylinky; poradňa pri presádzaní, sadení a starostlivosti s Jankou z ekologického kvetinárstva Voňavý Ateliér z Nitry- detské hry o tom, ako odpad UPcyklovať na krásne diela. Príďte pomôcť prírode a vyrobiť si štýlovú peňaženku z nápojového kartónu.- workshop pletenia makraméViac informácií na stránke www.regiontrnava.sk , emailom info@trnavatourism.sk alebo priamo v Turistickom informačnom centre – Región Trnava. Otváracie hodiny TIC nájdete na http://bit.ly/TuristickeInformacneCentrum Nájdete nás aj na Facebooku www.facebook.com/RegionTrnava a na Instagrame www.instagram.com/regiontrnava Tešíme sa na vás v Regióne Trnava!Informačný servis