Štvorica nezaradených poslancov podporí zmeny v oblasti potratov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. novembra (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Anna Verešová, Igor Janckulík, Soňa Gaborčáková a Elena Červeňáková podporia novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou chce SNS zlepšiť poučenie či informovanosť žien pred potratom. Štvorica poslancov pôsobí v mimoparlamentnom KDH.skonštatovala Verešová.Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti predložili poslankyne za SNS. Ženám a dievčatám, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, by ukladala povinnosť absolvovať sonografické vyšetrenie, prevziať si sonografický záznam embrya alebo plodu a vypočuť si tlkot srdca embrya alebo plodu. Predkladatelia návrhu avizovali, že v pléne predložia pozmeňujúci návrh, ktorým sa vypustí z novely podmienka vypočutia si tlkotu srdca cez ultrazvuk.Návrh by mal takisto zaviesť zákaz reklamy na umelé prerušenie tehotenstva s hrozbou sankcie do výšky 66.400 eur. Zmeny by v prípade schválenia novely mali byť účinné od 1. marca 2020.