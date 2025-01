Štvorica poslancov Hlasu chce stretnutie so Šutajom Eštokom, znepokojuje ich nestabilita poslaneckého klubu

Cieľom je stabilizovanie situácie

Evidentné nepochopenie požiadavky

19.1.2025 (SITA.sk) - Poslanci za koaličnú stranu Hlas-SD Radomír Šalitroš žiadajú urýchlené rokovanie s predsedom strany Matúšom Šutajom Eštokom . Ako Migaľ napísal na sociálnej sieti, navrhujú termín 21. januára. Témou rozhovoru by mala byť nestabilita poslaneckého klubu Hlasu.„Naším cieľom je, aby sa situácia stabilizovala najneskôr do začiatku najbližšej riadnej schôdze Národnej rady SR , ktorá sa začne 4. februára 2025,“ uviedol Migaľ. Ako ďalej zdôraznil, v posledných mesiacoch poslanci s poľutovaním zaznamenali pokračovanie absencie priamej komunikácie zo strany Šutaja Eštoka.„Hoci sa začiatkom októbra konalo stretnutie s najvyššími predstaviteľmi strany, dohodnuté body a prísľuby – medzi nimi aj doručenie konkrétnych výsledkov do konca roka 2024 – dodnes neboli naplnené a žiadna ďalšia diskusia neprebehla,“ vyhlásil Migaľ. Tiež upozornil, že poslanci sa stretli aj s viacerými neštandardnými odkazmi od tretích strán.Štvorica tiež podľa neho vníma evidentné nepochopenie požiadavky, aby sa strana reformovala do pôvodnej línie, ktorú presadzoval bývalý predseda Peter Pellegrini . „Tá mala byť garantom modernej, konštruktívnej politiky a ´hlasom rozumu´ v súčasnej koalícii. Žiaľ, namiesto napĺňania tejto vízie vidíme zbližovanie sa so stranou Smer ,“ zdôraznil Migaľ.Na osobnom stretnutí s premiérom podľa Migaľa štvorica potvrdila, že podporí vládu pri hlasovaní o nedôvere tak, ako to dlhodobo verejne komunikuje. „A zároveň sme prisľúbili dať ešte poslednú šancu na jednania s Matúšom Šutajom Eštokom, aby sme sa vyhli predčasným voľbám,“ dodal poslanec.