Štvorročná princezná Charlotte absolvovala svoj prvý deň v škole

Britská princezná Charlotte (vľavo) v spoločnosti svojho brata princa Williama (tretí vľavo) a svojich rodičov princa Williama a Kate počas príchodu na prvý deň do súkromnej prípravnej školy Thomas's School v Londýne 5. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 5. septembra (TASR) - Britská princezná Charlotte absolvovala vo štvrtok svoj prvý deň v škole. Charlotte (4) dorazila do jednej zo súkromných prípravných škôl v južnom Londýne so svojimi rodičmi - vojvodkyňou Catherine a princom Williamom -, ako aj so svojím starším bratom, šesťročným princom Georgeom, informuje stanica Sky News.Princeznú odetú v modrej školskej uniforme privítala pred budovou školy jej riaditeľka Helen Haslemová. Charlotte bude v triede pozostávajúcej maximálne z 21 žiakov a bude sa jej dostávať vzdelanie v širokej škále predmetov - od francúzštiny a mandarínskej čínštiny po výtvarné umenie, balet a kódovanie, pričom zvláštny dôraz sa bude klásť na hudbu a drámu.Daná sieť prípravných škôl, kde je ročné školné približne 22.000 libier, kladie veľký dôraz aj na športy, pričom voliteľnými doplnkami sú joga a golf. Mnohí absolventi prípravných škôl siete Thomas's London Day Schools sa neskôr presunú na elitné vzdelávacie inštitúcie typu stredných škôl ako Eton College alebo Downe House School.V roku 2017, keď nastupoval do školy princ George, sprevádzal ho iba jeho otec, pretože vojvodkyňa Catharine bola v 12. týždni tehotenstva so svojím tretím potomkom a sužovali ju zdravotné komplikácie, pripomína Sky News. Tentoraz si však sprevádzanie svojich dvoch detí do školy vychutnala.