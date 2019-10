Štvorzložková vakcína proti chrípke od Sanofi Pasteur je už dostupná na Slovensku

Chrípková vakcína od Sanofi Pasteur je jediná štvorzložková chrípková vakcína indikovaná aj na vakcináciu tehotných žien a na pasívnu ochranu ich novorodencov dostupná na Slovensku.



Chrípková vakcína od Sanofi Pasteur je indikovaná pre deti od 6 mesiacov, dospelých a seniorov.



Chrípka môže vyvolať závažné zdravotné komplikácie najmä u rizikových skupín obyvateľstva ako sú seniori nad 65 rokov, tehotné ženy, deti a chronicky chorí pacienti s oslabeným imunitným systémom. Práve pre tieto skupiny je chrípka najväčšou hrozbou, a preto by prevenciu rozhodne nemali zanedbať.



22.10.2019 (Webnoviny.sk) -Štvorzložková vakcína proti chrípke od spoločnosti Sanofi Pasteur je už dostupná na Slovensku. Chrípková vakcína je indikovaná pre deti od 6 mesiacov, dospelých a seniorov. Táto chrípková vakcína získala v máji tohto roka rozšírenie indikácie v Európe na imunizáciu tehotných žien a tým pomáha pasívne chrániť aj ich novorodencov.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Chrípková vakcína od Sanofi Pasteur je prvá štvorzložková vakcína proti chrípke v Európe, ktorá získala túto konkrétnu indikáciu. K pasívnej ochrane dochádza, keď sa tehotná žena zaočkuje počas tehotenstva a ochrana očkovaním sa prenesie aj na jej dieťa."WHO dlhodobo obhajuje očkovanie nastávajúcich matiek počas tehotenstva, kedy sú veľmi ohrozené komplikáciami chrípky. Pri tehotných ženách je skutočne päťnásobne vyššia pravdepodobnosť, že budú s chrípkou hospitalizované, než pri netehotných ženách, preto táto nová indikácia chrípkovej vakcíny posilňuje význam odporúčania pre tehotné ženy, a okrem toho pridáva aj potvrdenie pasívnej ochrany novorodencov prostredníctvom očkovanej matky.," uviedla Beáta Kujanová zo spoločnosti Sanofi Pasteur.Okrem rizík chrípky, ktorým sú vystavené tehotné ženy, najväčšiemu riziku hospitalizácie z dôvodu chrípky čelia práve deti do 2 rokov. Vakcinácia sa považuje za najlepší spôsob prevencie chrípky a znižuje riziká vážnych komplikácií. Nová indikácia preto posilňuje ďalší význam vakcinácie na ochranu týchto najzraniteľnejších rizikových skupín.Chrípka je závažné infekčné ochorenie dýchacích ciest vírusového pôvodu. Prameňom nákazy je človek a chrípka sa prenáša najmä vzdušnou cestou – kvapôčkovou infekciou.Následne nastupuje suchý kašeľ, nádcha nemusí byť vždy prítomná. Po chorobe, ktorej akútne príznaky pretrvávajú 4 – 7 dní je človek zoslabnutý a unavený a trvá aj 3 – 4 týždne, kým sa znova dostane do formy. Dodatočne však často dochádza aj k bakteriálnej infekcii zasiahnutých slizníc. Následkami sú vtedy napríklad zápal pľúc alebo zápal srdcového svalu.Nádchu, prechladnutie, škriabanie v hrdle a podobné stavy označujeme ako akútne respiračné ochorenia (ARO). Väčšinu ARO nespôsobuje chrípkový vírus, ale iné vírusy – adenovírusy, rhinovírusy, parainfluenza vírusy. Začínajú zväčša nádchou, kašľom, s následným výstupom teploty do 38 stupňov Celzia, prebiehajú v omnoho miernejšej forme a organizmu trvá kratšie, kým sa s príznakmi vysporiada.Keďže chrípka je vírusového pôvodu, nezaberajú na ňu antibiotiká, ktoré sú určené na liečbu bakteriálnych infekcií.V prípade závažných stavov a komplikácií chrípky je nutné navštíviť lekára.Oslabený organizmus napadnú bakteriálne infekcie, prejavujúce sa zápalmi priedušiek, pľúc a ďalšími ochoreniami, ktoré môžu mať až fatálne následky. Preto je nesmierne dôležité v prípade ochorenia nepodceňovať príznaky a začať čo najskôr s liečbou. Chrípka predstavuje veľmi silný útok na celý organizmus. V prípade starších ľudí, chronicky chorých (diabetes, srdcovo-cievne ochorenia) či prekonávajúcich iné závažné ochorenie (onkologickí pacienti, aj tí v rekonvalescencii) treba pozorne sledovať stav a konzultovať priebeh s ošetrujúcim lekárom.Veľmi premenlivý a životaschopný RNA-vírus rodu Orthomyxoviridae, ktorý sa často mení, čo je dôvodom vyvolania epidémií každý rok. Inkubačný čas (teda čas od nakazenia do vzplanutia prvých príznakov choroby) je pri víruse chrípky krátky, prakticky do dvoch dní od nakazenia môže chrípka vypuknúť.Podľa štatistík Úradu verejného zdravotníctva SR, bolo v Slovenskej republike v sezóne 2018/2019 spolu nahlásených 1 470 688 osôb nakazených chrípkou, čo znamená 55 104 zo 100 000 osôb. V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2017/2018 počet hlásených ARO klesol o 8,2 %. V etiológii prevládal vírus typu A. Najvyššia chorobnosť bola nahlásená v Bratislavskom kraji, ktorý presiahol úroveň celoslovenskej chorobnosti.Pokračuje monitoring ochorení a úmrtí na SARI (Severe Acute Resporatory Infection). Ide o akútnu infekciu dýchacích ciest s horúčkou ≥ 38°C, kašľom, s nástupom v priebehu posledných 10 dní, ktorá vyžaduje hospitalizáciu. Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo nahlásených 123 ochorení na SARI, čo je o 77 prípadov viac, ako v predchádzajúcej sezóne (nárast o 167,4%).