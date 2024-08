STVR sa ohradzuje voči tvrdeniam Asociácie európskych novinárov, odchod moderátorov prebehol bez politických zásahov

Odchod prebehol korektne

Snaha o stabilizáciu a profesionalizáciu

20.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) sa dôrazne ohradzuje voči nekorektným vyjadreniam Asociácie európskych novinárov , že vedenie STVR malo „odstrániť moderátorov Martu Jančkárovú Mareka Makaru z verejného priestoru“. Uviedla to vo svojom stanovisku pre agentúru SITA.Rovnako sa STVR ohradzuje voči vyhláseniam asociácie, že „za odvolaním spomínaných moderátorov majú byť stranícke, politické, osobné či osobnostné motívy predstaviteľov vládnej moci“. Podľa verejnoprávneho telerozhlasu ide o špekulácie, ktoré sa absolútne nezakladajú na pravde. Obaja moderátori naďalej zostávajú pracovať v STVR.„Marek Makara na vlastnú žiadosť prechádza do vysielania spravodajského okruhu :24 a Marta Jančkárová dostala od vedenia ponuku pracovať na iných projektoch. Ide o štandardné ľudské i manažérske rozhodnutia, ktoré nie sú v mediálnom priestore i akejkoľvek organizácii ničím nezvyčajným,“ informovala Andrea Pivarčiová , poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie STVR.Zároveň zdôraznila, že odchod Mareka Makaru a Marty Jančkárovej z moderátorského postu relácie O 5 minút 12 prebehol korektne a bez akýchkoľvek politických zásahov. „Mrzí nás, že Asociácia európskych novinárov svojimi vyhláseniami vnáša do verejného priestoru nepravdivé informácie a snaží sa prostredníctvom nich navodiť dojem, že vedenie Slovenskej televízie a rozhlasu je ovplyvnené vládnou mocou. Zástupca generálneho riaditeľa STVR Igor Slanina pred pár dňami verejne deklaroval a garantoval, že to tak nie je,“ uvádza sa ďalej v stanovisku.Slanina sa podľa zaslaného stanoviska STVR od začiatku svojho dočasného mandátu snaží o otvorený dialóg so zamestnancami a prízvukuje, že komunikácia je pre neho kľúčová. Jeho prioritou je stabilizácia verejnoprávneho média - tak v televízii, ako aj v rozhlase.„V ostatnom období absolvoval aj niekoľko spoločných stretnutí a konštruktívnych diskusií na pôde spravodajskej redakcie, snaží sa o otvorený dialóg a vysvetľovanie jednotlivých krokov a postupov. Tieto vedú v prvom rade k nezávislosti, objektivite a profesionalizácii spravodajstva, ktoré považujeme za veľmi dôležitú súčasť verejnoprávneho média,“ informuje Slovenská televízia a rozhlas.Na záver dodala, že nepovažuje za šťastné, keď sa rozhodnutia, ktoré vedenie STVR realizuje, prezentujú v úplne iných súvislostiach, ktoré sa nezakladajú na pravde a škodia jej súčasnej snahe o stabilizáciu a profesionalizáciu.