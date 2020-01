Štvrtá etapa patrila Boľšunovovi, Koristek na 68. mieste

Na snímke ruský bežec na lyžiach Alexander Bolšunov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - stíhacie preteky na 15 km klasicky:

1. Alexander Boľšunov (Rus.) 38:14,9 min

2. Sergej Usťugov (Rus.) +13,7 s

3. Iivo Niskanen (Fín.) +24,8

4. Arťom Maľcev (Rus.) +29,2

5. Calle Halfvarsson (Švéd.) +29,6

6. Sjur Röthe (Nór.) +29,8

7. Hans Christer Holund (Nór.) +30,7

8. Lucas Bögl (Nem.) +47,9

9. Ivan Jakimuškin (Rus.) +55,9

10. Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) +57,2

...

68. Ján KORISTEK (SR) +6:42,0 min



Poradie Tour de Ski po 4. etape:

1. Boľšunov 1:44:55 h

2. Usťugov +16 s

3. Kläbo +26

4. Paal Golberg (Nór.) +1:00 min

5. Niskanen +1:10

6. Martin Löwström Nyenget (Nór.) +1:16

...

66. KORISTEK +9:03



Poradie SP (po 11 z 35 súťaží):

1. Kläbo 656 b.

2. Boľšunov 552

3. Emil Iversen (Nór.) 495

4. Niskanen 431

5. Usťugov 396

6. Holund 377

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dobbiaco 1. januára (TASR) - Ruský bežec na lyžiach Alexander Boľšunov suverénne dominoval v stredajšej 4. etape Tour de Ski. V cieli stíhacích pretekov na 15 km klasicky v talianskom Dobiaccu mal k dobru 13,7 sekundy pred svojím krajanom Sergejom Usťugovom. Tretí skončil s mankom 24,8 sekundy Fín Iivo Niskanen.Na trať vyrazil ako prvý Usťugov s náskokom 27 sekúnd, no lepší klasik Boľšunov od úvodu nastolil vysoké tempo a do čela potiahol aj Švéda Calleho Halfvarssona. Dvojica dobehla lídra na piatom kilometri. Na medzičase na 8,8 km mal už Boľšunov päťsekundový náskok a mieril za suverénnym víťazstvom.Medzitým vzadu vyvíjal zvýšenú snahu hlavne úradujúci majster sveta v skiatlone Nór Sjur Röthe a z jeho práce ťažil najviac Iivo Niskanen. Fín sa napokon posunul z jedenásteho miesta na štarte na tretí stupienok. Medzi najväčších skokanov dňa patril aj Nór Martin Nyenget, ktorý odštartoval z 28. priečky a dobehol štrnásty. Slovenský reprezentant Ján Koristek obsadil 68. priečku so stratou 6:42 min na víťaza, oproti štartu sa zhoršil o desať miest.