Štvrtá fáza uvoľňovania opatrení: Rúška už nebudú vonku vždy povinné, otvoria sa kiná a pre niektorých žiakov aj školy (video)

aktualizované 18. mája, 16:40



Obchodné rokovania aj návšteva rodín

Situácia už nikdy nebude taká, ako pred Covid-19

18.5.2020 (Webnoviny.sk) -Slovensko pokračuje v uvoľňovaní opatrení zavádzaných s cieľom eliminovať šírenie nového koronavírusu. Ako v pondelok na tlačovej konferencii uviedol premiér Igor Matovič, od stredy 20. mája sa zavádza 4. fáza uvoľňovania.Povolené tak budú za dodržiavania stanovených podmienok napríklad aj hromadné podujatia, kiná a divadlá s účasťou do 100 ľudí, vnútorné športoviská a plavárne pre športové kluby či verejné stravovanie v interiéroch.Otvoria sa tiež všetky obchodné centrá, s výnimkou ich detských kútikov. Vonku a pri rozostupoch vyšších ako 5 metrov už nebude povinné nosenie rúšok a pri návrate spoza hraníc do 24 hodín nebude potrebný test ani karanténa.Podmienka testu ani karantény nebude od štvrtka platiť pre občanov, ktorí majú prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenska a odídu do Poľska, Česka, Maďarska, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Nemecka, Švajčiarska a vrátia sa do 24 hodín.Ako Matovič konštatoval, toto uvoľnenie umožní obchodné rokovania, návštevy rodín a blízkych. Ide podľa neho o bezpečné krajiny, nemalo by tak hroziť riziko zavlečenia nákazy na Slovensko.Otvárajú sa zároveň aj vnútorné turistické atrakcie, okrem pavilónov v ZOO a botanických záhradách. Rúška v interiéri budú naďalej povinné.Čo sa týka obchodov a služieb, limit na počet zákazníkov v predajni sa znížil, a to na jedného človeka na 15 metrov štvorcových. Otváracie hodiny stravovacích zariadení sa predlžujú do 22:00.Zatiaľ platí, že obchody v nedeľu zostávajú zatvorené. Ako konštatoval premiér Igor Matovič, bol by nerád, ak by sa otvorili. Na základe dohody v koalícii sa však zrejme zruší aj toto nariadenie.Ako povedala vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Mária Štefkovičová, situácia už nikdy nebude taká, ako pred koronavírusom. Požiadala preto občanov, aby boli posledným kontrolným bodom pred tým, ako vstúpia do priestoru či prevádzky obchodu. Apelovala na adekvátne nosenie rúšok a udržiavanie kontaktu s inými osobami.Hlavný hygienik SR Ján Mikas informoval, že Úrad verejného zdravotníctva SR pracuje na aktualizácii troch opatrení. Ide o opatrenia, ktoré sa týkajú otvorenia prevádzok, hromadných podujatí a nosenia rúšok.Zverejnené by mali byť v stredu, keď by mohli nadobudnúť účinnosť. "Nie je koniec. Stále máme určité veci, ktoré zostávajú uzavreté, ale dúfam, že spoločnými silami sa nám postupne podarí uvoľniť aj ostatné opatrenia," uzavrel.