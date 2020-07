Štvrté výberové konanie na predsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici má opäť len jedného kandidáta

Na podanie prihlášok len desať dní

Kolíková mala pochybnosti

29.7.2020 (Webnoviny.sk) - Aj do v poradí štvrtého výberového konania na uvoľnený post predsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici sa prihlásil jediný kandidát.Kým v predchádzajúcich prípadoch si prihlášku podal aktuálny podpredseda Róbert Jankovský, po jeho nevymenovaní ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou skúša šťastie v konkurze jeho kolegyňa Katarína Krivulčíková.Záujemcovia o predsednícku stoličku sa museli rozhodovať expresne rýchlo, termín podávania prihlášok vypršal 27. júla. Kým napríklad v predchádzajúcom konkurze mali na rozmyslenie mesiac, tentoraz museli všetky potrebné dokumenty doručiť na ministerstvo v priebehu desiatich dní. Práve časovému stresu možno pripísať fakt, že jediná záujemkyňa datovala svoju žiadosť, prihlášku i motivačný list júnovými a nie júlovými dňami."Dôvodom, pre ktorý som sa rozhodla uchádzať o predsednícku funkciu, je skutočnosť, že by som mohla využiť svoje odborné vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré som nadobudla počas takmer dvadsaťročnej sudcovskej praxe, vrátane skúseností a poznatkov získaných počas pôsobenia vo funkcii podpredsedníčky súdnej rady a predsedníčky grémia. Zásadnou motiváciou je však moja snaha o obnovenie dôvery v justíciu, objektívnosť a nezávislosť v rozhodovaní sudcov," uviedla vo svojom motivačnom liste Krivulčíková, ktorá na súde v Považskej Bystrici pracuje od roku 2001.Výberový proces na považskobystrickom súde trvá už deväť mesiacov, prvý konkurz vyhlásilo ministerstvo spravodlivosti ešte koncom októbra minulého roka. Predsedníčke Helene Loduhovej malo funkčné obdobie uplynúť v apríli, dnes už bývalý minister Gábor Gál ju tri mesiace predtým odvolal z funkcie pre manažérske zlyhania súvisiace s presťahovaním súdu do novej budovy.Do dvoch z trojice z konkurzov sa prihlásil Róbert Jankovský , ktorý v poslednom výberovom konaní síce pred výberovou komisiou uspel, avšak ministerka Kolíková ho do funkcie nevymenovala, keďže podľa vlastných slov aj s ohľadom na výsledky výberového konania mala o ňom pochybnosti.