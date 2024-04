Štvrťfinále Európskej ligy: Atalanta vyhrala v Liverpoole 3:0, Leverkusen stále bez prehry

Futbalisti Atalanty Bergamo prekvapujúco triumfovali v úvodnom zápase štvrťfinále Európskej ligy na ihrisku favorita FC Liverpool vysoko 3:0 a vytvorili si výbornú pozíciu pred domácou odvetou. Bayer Leverkusen natiahol svoju šnúru bez prehry už na 42 zápasov, keď po dominantnom výkone zvíťazil doma nad West Hamom 2:0 vďaka gólom zo záveru stretnutia.





Domáci "Reds" nastúpili na Anfield Road v pozmenenej zostave a Salah, Szoboszlai, Robertson či Diaz sa dostali na ihrisko až v druhom polčase za stavu 0:1. Liverpool mal v úvode prevahu i šance, no Nunez sám pred brankárom netrafil a Elliottova strela sa odrazila od brvna do žrde a von z brány. Hosťom vyšli dva podobné protiútoky po pravej strane, na ktorých konci bol Scamacca. V 38. minúte mu nahral do stredu šestnástky Zappacosta a po hodine hry oblúčikom de Ketelaere. Salahov gól z 80. minút neplatil pre ofsajd, no Pašaličov o tri minúty neskôr áno a Atalanta tak ide domov s náskokom rozdielu triedy.Leverkusen v pozícii veľkého favorita proti "kladivárom" dominoval, mal 65% držanie lopty, na strely vyhral 32:1, na bránku 11:1, no na góly pred domácimi fanúšikmi čakal až do samého záveru. Jeho triumf zariadili v 83. minúte Hofmann, ktorý bol na ihrisku iba šesť minút, a v nadstavenom čase ďalší striedajúci hráč Boniface. Mužstvo trénera Xabiho Alonsa tak už v 42 dueloch za sebou nespoznalo pocit prehry a je jediný nezdolaný tím v tejto sezóne z popredných piatich európskych súťaží.V talianskom súboji uspel AS Rím na pôde AC Miláno tesne 1:0. Hostia udreli už v 17. minúte, keď sa po rohu presadil hlavou nedôrazne bránený Mancini. Taliansky stopér cez víkend rozhodol hlavou aj o triumfe AS v rímskom derby s Laziom 1:0. Giroud v 87. minúte trafil z pár metrov iba do brvna. Milánčania ukončili sedemzápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach.Benfica Lisabon zvíťazila v domácom stretnutí nad Olympique Marseille 2:1 vďaka gólom Silvu a di Mariu. Za hostí skorigoval v 67. minúte Aubameyang, no francúzsky celok napriek tlaku v závere vyrovnať nedokázal.

prvé zápasy štvrťfinále EL:



AC Miláno - AS Rím 0:1 (0:1)



Gól: 17. Mancini. Rozhodoval: Turpin (Fr.)







FC Liverpool - Atalanta Bergamo 0:3 (0:1)



Góly: 38. a 60. Scamacca, 83. Pašalič. Rozhodoval: Meler (Tur.)







Bayer Leverkusen - West Ham United 2:0 (0:0)



Góly: 83. Hofmann, 90.+1 Boniface. Rozhodoval: Dias (Port.)







Benfica Lisabon - Olympique Marseille 2:1 (1:0)



Góly: 16. Silva, 52. di Maria - 67. Aubameyang. Rozhodoval: Oliver (Angl.)