Štvrťfinále play off: Košice postúpili do semifinále, Slovan zdolali v sérii 4:0

Hokejisti Košíc postúpili do semifinále play off Tipos extraligy 2023/2024. Vo štvrtom štvrťfinálovom zápase zvíťazili v nedeľu na ľade Slovana Bratislava 4:2 a v sérii triumfovali hladko 4:0.



Slovan išiel do vedenia už po 55 sekundách, no Jääskeläinen a Bartánus otočili skóre. Na konci druhej tretiny vyrovnal Mahbod, no v 50. minúte dal rozhodujúci gól Slovák a do prázdnej bránky pridal poistku Rogoň. Košice tak zdolali Slovan aj v ôsmom zápase v tejto sezóne.

4. zápas štvrťfinále play off



HC Slovan Bratislava - HC Košice 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)



Góly: 1. Ranford (Pecararo, Maier), 38. Mahbod – 9. Jääskeläinen (Pollock, Mikuš), 16. Bartánus (Pollock, Chovan), 50. Slovák (Šimun, Rogoň), 60. Rogoň (Pollock). Rozhodovali: Novák, J. Konc ml. – Pribula, Stanzel, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše Holway 5+DKZ za faul kolenom a Lalonde 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8234 divákov.





Slovan: Godla – Holway, Golian, Kubka, Maier, Romančík, Sersen – Pecararo, Findlay, Ranford – Poirier, Mahbod, Takáč – Fominykh, Šille, Žitný – Török, Preisinger, Lukošik – Kukumberg, Dudáš



Košice: Janus – Olsson, Breton, Lalonde, Zech, Ferenc, Šedivý, Beluško, Dravecký – Bartánus, Berger, Chovan – Jääskeläinen, Pollock, Mikúš – Rogoň, Slovák, Šimun – Bartoš, Havrila, Jokeľ





/konečný stav série: 0:4, Košice postúpili do semifinále/

Oremus po vypadnutí Slovana vo štvrťfinále: Rozhodla kvalita Košíc

Hokejisti Slovana ani na ôsmy pokus nezvíťazili v tejto sezóne nad rivalom z Košíc. Ku štyrom prehrám v základnej časti pridali ďalšie štyri vo štvrťfinále play off a sezóna sa tak pre nich skončila. Hladký postup Košíc príde podľa útočníka Marek Slováka "oceliarom" vhod, budú mať dostatok času na prípravu na ďalšiu fázu.



Košičania ukázali vo štvrťfinálovej sérii viac kvality ako Slovan, súpera prevýšili v pohybe a mali aj viac ofenzívnej kreativity. "Klobúk dole pred Slovanom, bola to vynikajúca séria a fair play. Páčilo sa mi, že to nezachádzalo do zákerností. Zvíťazili sme 4:0, ale minimálne dva uplynulé zápasy boli vyrovnané. Ale v tretích tretinách sa ukázala naša sila, išli sme si za tým," povedal po postupe útočník Marek Slovák.



Práve z jeho hokejky padol rozhodujúci gól vo štvrtom zápase. Košičania trpezlivo čakali na šancu za stavu 2:2 a tá prišla. "Skúsenosti sú jedna vec, ale je na hráčoch, ako to zvládnu. Sme radi, že sme to zvládli takto hladko. Čas využijeme na regeneráciu a pripravíme sa na semifinále," dodal 35-ročný útočník.



Do Košíc prišiel v priebehu sezóny z Nitry a videl tak, že sila mužstva išla každý mesiac smerom hore. A tá sa prejavila aj v prvom kole vyraďovačky. "V základnej časti sa čaká dlho na víkend, vyvedie vás to z tempa. Ale play off ja ´nasekané´ aj s cestovaním a boli sme v tempe. Diváci sa mali na čo pozerať. My sme boli silní okolo našej bránky, nepúšťali sme Slovan k dorážkam," dodal Slovák.



Tréner Slovana Peter Oremus už po treťom zápase načrtol, že jeho tím nemal toľko kvality ako súper, zopakoval to aj po nedeľnom dueli: "Odohrali sme vyrovnané zápasy, ale rozhodla kvalita Košíc. Ale ja sa musím hráčom poďakovať a som hrdý na to, ako sme sa dopracovali k štvrťfinále. Na play off už potrebujete kvalitu štyroch pätiek a tie Slovan teraz nemal. Ale teší ma, že tu ľudia zostali a zatlieskali im."



Slovan sa v priebehu tohto ročníka musel popasovať s viacerými negatívnymi faktormi. Tím skladali Ján Pardavý a manažér Oto Haščák, no tí po sérii neúspechov skončili na konci septembra. Mužstvo prebral Vladimír Růžička, ale aj ten vydržal na lavičke len do polovice decembra. Oremus a jeho asistent Andrej Kmeč mužstvo zdvihli, ale v klube sa už v tom čase museli popasovať s náhlym úmrtím majiteľa Rudolfa Hrubého. Ani Oremus ešte nemá príliš veľa informácií o budúcnosti hokejového Slovana: "Mrzí nás, že sme dosiahli len na štvrťfinále, ale Slovan teraz nemal na to, aby preskočil Košice. Uvidíme, aká bude situácia. Neviem, čo bude, potrebujem informácie, akým smerom sa bude vyvíjať klub. Potrebujete dobrých Slovákov a tých nie je veľa. Najlepší Slováci sú v Česku a ak má Slovan byť dobrý, musí mať najlepších hráčov. Aby z neho mali súperi rešpekt a aby boli plné tribúny a takým smerom sa budeme uberať. Od prvého kola by mal byť Slovan dominantný, takto by to malo byť postavené. Hráčom som povedal, že neviem, či budem pokračovať, alebo sa rozídeme. Musíme vedieť, ako bude Slovan pokračovať, nemám ešte informácie. Ale ja neriešim ekonomickú stránku klubu, ja som tréner."