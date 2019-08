Štvrtú etapu Okolo Poľska po tragickej smrti Lambrechta neutralizujú

Bjorg Lambrecht, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zabrze 6. augusta (TASR) - Utorňajšiu 4. etapu cyklistických pretekov Okolo Poľska organizátori po tragickej smrti belgického cyklistu Bjorga Lambrechta neutralizovali a skrátili na 133,7 km. Rozhodli o tom spolu so jury a šéfmi jednotlivých tímov, aby tak vyjadrili úctu a rešpekt zosnulému jazdcovi.Iba 22-ročný Lambrecht z tímu Lotto–Soudal podľahol v pondelok následkom zranení, ktoré utrpel po páde v 3. etape. Približne 30 km po štarte narazil v daždivom počasí hlavou do betónovej konštrukcie pri ceste a zomrel po prevoze do nemocnice v juhopoľskom meste Rybnik. Lambrechta oživovali už priamo na mieste nešťastia, neskôr ho previezli do nemocnice, ale lekárom sa nepodarilo ho zachrániť.Pôvodne mala 4. etapa z Jaworzna do Kocierzu merať 173,3 km, pripomenula agentúra DPA.