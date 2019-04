Štýl obohatený o športové gény

Modernizované modely SUV a kupé (kombinovaná spotreba paliva: 12,4-12,1 l/100 km; kombinované emisie CO2: 283-275 g/km) získali nielen nový výraznejší dizajn svetlometov, ale aj infotainment MBUX s dvoma displejmi s veľmi vysokým rozlíšením ako aj s funkciami a ukazovateľmi špecifickými pre modely AMG vrátane nového inteligentného hlasového ovládania.





Ovládanie počas jazdy uľahčujú aj nový volant a dotykovými tlačidlami a tlačidlami špecifickými pre AMG (pod ľavým a pravým ramenom volantu) s výrazne tvarovaným vencom, ktorý veľmi dobre padne do ruky. Výnimočný pocit dopĺňajú na želanie dodávané sedadlá AMG Performance so vzduchovými vakmi, ktoré sa dynamicky nafukujú, aby udržali telo v ideálnej polohe.Výnimočné dynamické vlastnosti modelu Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ a modelu s prívlastkom S vychádzajú zo špičkového motora V8 biturbo s dvoma turbodúchadlami na vnútornej strane valcov. Motor s objemom 4,0 litra a výkonom 350 kW (476 k) alebo 375 kW (510 k, model S) dodáva maximálny krútiaci moment 650 alebo 700 Nm (model S).Zrýchlenie z nuly na 100 km/h trvá modelu GLC 63 4MATIC+ 4,0 sekundy a modelu S iba 3,8 sekundy. Maximálna rýchlosť základného modelu je 250 km/h (elektronicky obmedzená, s balíkom AMG Driver´s Package 270 km/h), v prípade modelu S je to 280 km/h.Výkon prenáša na vozovku 9-stupňová prevodovka AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, ktorá namiesto hydrodynamického meniča využíva mokrú spojku. Okrem automatického radenia prevodových stupňov stále zostáva možnosť ich voľby aj páčkami pod volantom. Ak je zvolený manuálny režim prostredníctvom tlačidla na stredovej konzole, prevodovka ostane na príslušnom zvolenom prevodovom stupni a nezaradí automaticky vyšší stupeň, keď otáčky motora dosiahnu prah obmedzovača.Nová regulácia dynamiky jazdy s názvom Dynamika AMG a samosvorný elektronicky ovládaný diferenciál zadnej nápravy umožňujú ešte všestrannejší jazdný zážitok. Charakteristiky vozidla si môže vodič nastaviť voľbou jazdného režimu AMG DYNAMIC SELECT. V ponuke sú režimy „Klzká vozovka“, „Komfort“, „Šport“, „Šport+“, „Individuálny“ a „PRETEK“ (len pre model S). SUV a kupé sú jedinými vozidlami v rámci konkurencie, ktoré poháňa osemvalcový motor biturbo.O výnimočný zážitok z jazdy sa stará aj sériový podvozok AMG RIDE CONTROL+ s viackomorovým vzduchovým pružením a adaptívnym vzduchovým tlmením s charakteristikami tlmenia „Komfort“, „Šport“ a „Šport+“, náhon na všetky kolesá AMG Performance 4MATIC+ s plne variabilným rozdeľovaním momentu vďaka elektromechanickej medzinápravovej spojke či vysokovýkonná kompozitná brzdová sústava.V prípade GLC 63 4MATIC+ SUV a kupé sa sériovo dodávajú pneumatiky s rozmermi 235/55 R 19 (vpredu) a 255/50 R 19 (vzadu). V prípade modelu GLC 63 S 4MATIC+ SUV a kupé sú rozmery pneumatík 265/45 R 20 (vpredu) a 295/40 R 20 (vzadu).Vysokovýkonné stredne veľké vozidlo SUV okrem toho ponúka veľa miesta pre cestujúcich a batožinu, variabilný interiér, rozsiahlu bezpečnostnú výbavu, ako aj vysoký komfort na dlhých trasách, k čomu prispieva aj balík komfortu ENERGIZING.S oficiálne odmeraným a notárom potvrdeným časom 7.49,369 minút je Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ momentálne najrýchlejším SUV na svete na okruhu Nürburgring.