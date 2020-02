Štyri deti strávili na Aljaške noc vonku a v zimnej búrke, našli ich až 32 kilometrov od dediny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - Na Aljaške našli štyri deti, ktoré sa v nedeľu stratili a strávili noc vonku v zimnej búrke. Našli ich v pondelok približne 32 kilometrov od dediny Nunam Iqua. Deti sú v poriadku, boli len prechladnuté a hladné.Previezli ich do tamojšej nemocnice. "Počas zimy sú naše búrky veľmi nepríjemné. Nie je vhodné zahrávať sa s orientačným zmyslom," povedal zástupca tamojších úradov.Nezvestnými boli Christopher Johnson (14 rokov), Frank Johnson (8), Ethan Camille (7) a Trey Camille (2). Tri deti neboli dostatočne oblečené a preto sa o ne veľmi báli.Meteorológovia takisto hlásili zimnú búrku, ktorá mohla vytvoriť na koži omrzliny do desiatich minút. Na pomoc chceli vyslať aj helikoptéry, no pre nepriaznivé počasie nemohli v oblasti lietať.