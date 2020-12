Štyri milióny antigénových testov napriek Sulíkovmu sľubu na Slovensko do 7. januára nedorazia

Príde menej kusov

Ministerstvo využije opciu

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva Richard Sulík SaS ) nedodrží včas sľub o zabezpečení štyroch miliónov antigénových testov. Spolieha sa na opciu. Informoval o tom v utorok portál aktuality.sk Zároveň portál dodal, že potom, čo Sulík zrušil verejné obstarávanie na nákup antigénových testov, sľúbil, že do 7. januára napriek tomu prídu na Slovensko.A to v počte štyri milióny testov. To sa v utorok ukázalo podľa Aktuality.sk ako nesplniteľné.„Antigénové testy prídu na Slovensko v avizovanom termíne 7. januára v počte 2,6 milióna kusov, čo je zároveň maximálna kapacita lietadla," reagoval rezort hospodárstva pre aktuality.sk.V dodatočnej odpovedi pre portál ministerstvo tvrdí, že dôležitou súčasťou zmluvy je aj opcia, ktorej využitie automaticky zabezpečí dodanie ďalších 2,6 milióna antigénových testov.„Rezort hospodárstva tak má vytvorený priestor na dodávku množstva ďalších testov tak, aby v žiadnom prípade nechýbali. Ministerstvo je pripravené túto opciu využiť, kapacitu prepravy testov v rámci jedného lietadla však nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť," dodal rezort hospodárstva pre Aktuality.sk.