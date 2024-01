Štyri ministerstvá bez odôvodnenia odvolali šéfov analytických jednotiek, ekonómovia žiadajú transparentné výberové konania

Transparentné výberové konania

Naštrbenie dôveryhodnosti

Negatívny dopad

29.1.2024 (SITA.sk) - Slovenská ekonomická spoločnosť a Klub ekonomických analytikov s veľkým znepokojením vnímajú nedávne odvolania štyroch riaditeľov analytických jednotiek na ministerstve práce a sociálnych vecí ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie , ktoré sa uskutočnili bez odôvodnenia.Podľa nich sú verejné rozhodnutia v ohrození. Uviedla to Slovenská ekonomická spoločnosť.„Pre kvalitné verejné rozhodovanie sú dôležité dobre fungujúce analytické jednotky. Preto je dôležité, aby výmeny ich vedenia neprebiehali podľa volebného cyklu, ale boli riadne zdôvodnené. Zároveň je kľúčové, aby na uvoľnené pozície prebehli transparentné výberové konania za účasti odbornej verejnosti,” zdôraznila Slovenská ekonomická spoločnosť.S obmenou ministrov sa často vymieňajú aj šéfovia analytických jednotiek ako kľúčoví úradníci na ministerstvách.„Nerešpektovaním zavedeného procesu ich výmeny sa však spochybňujú existujúce inštitucionálne pravidlá, ktoré zabezpečujú transparentnosť a kvalitu nevyhnutnú pri správe vecí verejných. Zároveň sa tým naštrbuje dôveryhodnosť analytických jednotiek,” uvádza Slovenská ekonomická spoločnosť.Ak by výmena šéfov analytických útvarov zásadne závisela od volebného cyklu, malo by to negatívny dopad na atraktívnosť týchto inštitúcií pre kvalitných kandidátov. V najhoršom scenári môžu neodborné zásahy viesť k zániku týchto inštitúcií.„Pre kvalitu verejných rozhodnutí považujeme za dôležité, aby verejné inštitúcie dodržiavali platné štandardy pre analytické jednotky a centrá, vrátane transparentných výberových konaní a zastúpenie profesijných organizácii vo výberových komisiách,” uzavrela Slovenská ekonomická spoločnosť.