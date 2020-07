Štyridsiatnik Rudolf Huna ešte nekončí a Liptákom pomôže aj v ďalšej sezóne Tipsport ligy

Okúsil aj zahraničné ligy

Veria v šťastnú symboliku

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Napriek štyridsiatke pokračuje hokejový útočník Rudolf Huna v pôsobení rodnom Liptovskom Mikuláši. Skúsený krídelník sa rozhodol pomôcť materskému klubu aj v ďalšej tipsportligovej sezóne."Nestarnúci Rudolf Huna pokračuje v našom mužstve," napísal klub na svojom oficiálnom webe.Prvýkrát vykorčuľoval v seniorskom tíme Liptovského Mikuláša na ľad ešte v sezóne 1997/1998. Na Slovensku neskôr hral aj za Košice, Poprad a Žilinu.Vyskúšal si tiež pôsobenie v Rusku (Nižnekamsk), Švédsku (Leksand), Česku (Třinec, Vítkovice, Karlov Vary), Nemecku (Duisburg), v KHL si zahral vo farbách popradského HC Lev."Fanúšikovia vedia, že nosí dres s číslom 21 a touto sezónou začne aj svoju 21. sezónu pri mužskom hokeji. My pevne veríme, že táto symbolika Rudovi prinesie šťastie a bude sa dariť jemu a celému mužstvu," referuje web Liptákov.Rudolf Huna v ročníku 2020/2021 zasiahne už do 24. mužskej sezóny, no jeho úvodné tri boli len "epizódne" s jedným, dvoma a dvanástimi duelmi.