Štyroch podozrivých z útoku na koncertnú sieň formálne obvinili z terorizmu. Pri výsluchu ich mučili, tvrdia ruské médiá (foto)

Mučenie počas výsluchu

Zabitých minimálne 137 ľudí

25.3.2024 (SITA.sk) - Voči štyrom mužom obvineným z organizovania teroristického útoku na koncertnú sieň v Rusku v nedeľu formálne vzniesli obvinenia. Štvorica Tadžikov je obvinená zo spáchania skupinového teroristického útoku, ktorý vyústil do smrti ľudí, za čo hrozí maximálne doživotný trest odňatia slobody. Do 22. mája ich budú držať vo vyšetrovacej väzbe.Štyria muži sa v nedeľu postavili pred súd v Moskve, pričom na nich bolo vidieť stopy po ťažkom bití. Jeden, ktorého priviezli na vozíčku z nemocnice, bol podľa tlačovej agentúry AP ledva pri vedomí. Ruské médiá tvrdia, že mužov počas vypočúvania mučili.Vo vyhlásení súdu sa uvádza, že dvaja podozriví prijali vinu. Agentúra AP však upozorňuje, že vzhľadom na ich stav je otázne, či hovorili slobodne. V ruských médiách sa už predtým objavili protichodné správy, podľa ktorých traja alebo všetci štyria muži priznali vinu.Súdne pojednávanie sa uskutočnilo, keď v Rusku držali deň smútku za obete piatkového útoku na koncertný komplex Crocus City Hall v Krasnogorsku na okraji Moskvy. Útok, ktorý je najsmrteľnejší v Rusku za mnoho rokov, neprežilo najmenej 137 ľudí.Prihlásila sa k nemu extrémistická skupina Islamský štát. Ruské úrady zatkli spomenutých štyroch podozrivých v sobotu. Ďalších sedem zadržali pre podozrenie z účasti na útoku. Ruský vodca Vladimir Putin v prejave k národu v sobotu v noci vyhlásil, že zatknutých chytili pri úteku na Ukrajinu. To Kyjev rázne poprel.