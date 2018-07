Štyrom okresným súdom stanovili maximálnu dĺžku konania

Na snímke zľava predseda Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) Georg Stawa a štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti SR Mária Kolíková počas tlačovej konferencie v Bratislave 18. júla 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. júla (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti stanovilo štyrom vybraným okresným súdom, ako dlho môže trvať ich konanie. Pri rodinnoprávnej agende by nemali rozhodovať o konkrétnom spise dlhšie ako šesť mesiacov, v trestných veciach 12 mesiacov a v prípade civilných sporov bola primeraná dĺžka konania stanovená na 20 mesiacov. V stredu o tom informovala štátna tajomníčka ministerstva Mária Kolíková.Pilotný projekt Kolíková predstavila v rámci spoločnej tlačovej konferencie so zástupcami z Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ), ktorí tento týždeň opäť pricestovali na Slovensko. Dĺžku konania nastavilo ministerstvo na okresných súdoch Bratislava I, Košice I, Banská Bystrica a Galanta. V prípade, že sa opatrenie osvedčí, ho chce rezort zaviesť od budúceho roka na všetkých súdoch.vysvetlila štátna tajomníčka.ozrejmila. Ani na pilotných súdoch teda dnes občania nemajú garanciu, že ich spor nepresiahne stanovený čas. V budúcnosti by podľa Kolíkovej jeho prekračovanie mohlo byť prepojené s vyvodením disciplinárnej zodpovednosti voči pomalému sudcovi.Odborníci z medzinárodnej organizácie založenej Radou Európy sa aktuálne zaujímajú o to, ako chce Slovensko realizovať ich opatrenia, ktoré navrhli v rámci minuloročného auditu slovenského súdnictva. Diskutujú s členmi šiestich pracovných skupín, ktoré riešia témy novej súdnej mapy Slovenska, špecializácie slovenských sudcov, spravodlivého prerozdeľovania finančných a personálnych prostriedkov na súdy a aj novému inštitútu tzv. hosťujúceho sudcu. Podľa Kolíkovej má vyriešiť problém nekompletnosti mnohých slovenských súdov, ktorým dočasne vypadli sudcovia z dôvodu stáží, materských a rodičovských dovoleniek.vysvetlila. Adeptov na hosťujúcich sudcov chce nájsť rezort na iných súdoch alebo z databázy kandidátov na sudcov, ktorí úspešne absolvovali výberové konania. Vedenie rezortu má podľa Kolíkovej ambíciu v tomto volebnom období inštitút aj legislatívne presadiť.Čo sa týka novej súdnej mapy Slovenska a špecializácie sudcov a súdov, Kolíková vysvetlila, že ide o dlhodobý projekt presahujúci horizont tohto volebného obdobia.vysvetlila. Rezort chce, aby do konca roka vznikol v pracovnej skupine materiál, ktorý sa stane predmetom širšej diskusie. Podľa Kolíkovej je zatiaľ zhoda v tom, že súčasný stav je neprijateľný a je nevyhnutná špecializácia, ktorá je dôležitá pre kvalitu a rýchlosť rozhodovania súdov.Prezident CEPEJ Georg Stawa vysvetlil, že pred takouto súdnou reformou stojí celá Európa. V strednej Európe potom podľa neho pretrváva štruktúra súdov ešte z čias rakúsko-uhorskej monarchie, ktorú je načase zmeniť.doplnil prezident CEPEJ.