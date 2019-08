Sú deti pripravené na umelú inteligenciu?

Foto: DATALAN Foto: DATALAN

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (OTS) -Workshopy na technologické témy, ktoré aktuálne nielen v digitálnom svete rezonujú a o ktorých je dôležité s deťmi hovoriť, organizuje DATALAN v rámci DUK pravidelne. Cieľom aktivity je deťom rozširovať obzory, hravou formou ich oboznamovať s vecami, ktoré sú už neoddeliteľnou súčasťou ich životov a dať im príležitosť dostať kompetentné odpovede na zvedavé otázky priamo od expertov. Predchádzajúce akcie sa venovali napr. kybernetickej bezpečnosti, či technológii face-recognition, zoznámili deti s povolaniami budúcnosti ako programátor a UX tester, a umožnili im vyskúšať si rôzne zaujímavé IT nástroje.Obsahom ročníka 2019 bola #1 téma dneška: umelá inteligencia a rozšírená realita. IT workshop s krycím názvom Appka pre budúcnosť mal vďaka týmto témam skutočne atraktívny obsah a u detí veľký úspech. Ako prezradil Marek Paščák, generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN, ktorý tento vzdelávací projekt zastrešuje:Zároveň mohli exkluzívne nazrieť do zákulisia programátorského sveta, prejsť sa miestami, kde sa rodia zaujímavé IT riešenia a pozrieť sa na Bratislavu z výšky 15. poschodia.doplnil Marek Paščák.Účastníci workshopu si mohli na vlastnej koži a na vlastné oči vyskúšať, ako funguje práca s rozšírenou realitou, ktorú už dnes využívajú napr. architekti, či pracovníci vo výrobe a doprave, no veľký potenciál má aj na školách. Zobrazenie virtuálnych 3D objektov v reálnom pracovnom prostredí prináša veľa inovatívnych možností, pričom dnes už na to stačí mať len wifi a mobilný telefón, tablet alebo okuliare pre rozšírenú realitu. Bonusom bola pre deti príležitosť zostrojiť si vlastného TJBota s Raspberry Pi. Ide o prvého robota s umelou inteligenciou v kartóne, ktorý je open source a vďaka IBM technológiám ako Cloud Visual Recognition, či Cloud Speech to Text dokáže vidieť aj hovoriť.Túto možnosť im priniesol DATALAN, ktorý patrí v rámci Slovenska k lídrom v oblasti komplexných IT riešení, spolu s partnermi – spoločnosťou IBM Slovensko, ktorá má v rámci témy AI globálne know-how a mnohé zaujímavé výsledky, a tiež spoločnosťou DORPS, ktorá vyvíja multiplatformové aplikácie na využitie rozšírenej reality priamo v praxi.Deťom tiež DATALAN predstavil unikátneho slovenského chatbota z vlastnej dielne, ktorý využíva prvky AI, je upravený na slovenské podmienky, dokáže sa sám učiť a zlepšovať, a už dnes ho môžu firmy, inštitúcie, ale aj školy využívať priamo na svojom webe či sociálnych sieťach.Digitálna éra, v ktorej žijeme, sa vyvíja extrémne rýchlo a dnešná generácia detí je už teraz tvorcom našej budúcnosti. Práve aktivity ako IT workshop môžu svojou praktickou formou pomôcť deťom nielen v rozhodovaní sa o budúcom povolaní, ale aj v príprave na všetky dynamické zmeny, ktoré prináša aktívna digitalizácia na Slovensku a v globálnych podmienkach. Zároveň ich učí účelne využívať nové technológie, od smart hodiniek a gadgetov, cez aplikácie a biometriu, až po služby s AI či IoT tj. tak, aby boli dobrým sluhom a nie zlým pánom.