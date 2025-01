Sú ľudia okolo vás naozaj tými, za ktorých sa vydávajú?

Hádate, premýšľate, vaša fantázia sa rozbieha na plné obrátky, autorka to výborne rozohrala. A na konci vás čaká pomerne prekvapivé rozuzlenie.

Reč je o novinke Prvá lož vyhráva , o ktorej slávna herečka a milovníčka kníh Reese Witherspoon povedala: „Toto divoké čítanie má všetko, čo chcete od trileru: tajné identity, tajomného šéfa a hru na mačku a myš, ktorá vás núti hádať počas celého príbehu.“

Evie Porterová má všetko, čo si pekné južanské dievča môže priať: dokonalého, starostlivého priateľa, dom s bielym plotom a so záhradou, skvelých priateľov. Proste bezstarostný život, po akom by ste túžili asi aj vy.

Jediný háčik je v tom, že Evie Porterová neexistuje.

Je len jednou z jej falošných identít, ktoré využíva pri plnení misií. Tie jej vyberá tajomný šéf, pán Smith, a ani jeho skutočnú identitu nepozná. Všetko ide bez problémov, až kým sa jej terčom nestane istý Ryan Sumner. Ako to, že sa jej dostal pod kožu a ona si zrazu začala predstavovať iný život?

Autorka Ashley Elstonová napísala skvelý triler, ktorý má originálnu zápletku, výborne buduje psychologické napätie, pohráva sa s vami ako mačka s myšou a berie vás na naozaj divokú jazdu. Práve keď si myslíte, že ste to odhalili a že viete, čo bude nasledovať – všetko sa zmení a vy ste zmätení.

Ashley Elston má čítavý štýl písania, výborne premyslenú štruktúru príbehu, umne strieda kapitoly z minulosti a tie zo súčasnosti, takže vašu zvedavosť šikovne stupňuje. Dobre zapadla aj romantická linka a pekne zvládnutá je aj psychológia postáv. Bude sa vám páčiť vynaliezavosť Evie, budete jej držať palce a fandiť, keď dôjde k zvratu, ktorý nechcem spoilerovať, ale určite vás dostane.

Jej knihumimoriadne vysoko hodnotili autori svetových hitov ako Lisa Gardner, AJ Finn, autor bestselleru Žena v okne, Alyssa Cole, Mary Kubica, či Lucy Foley.