Sú podmienky Matoviča jeho osobnou pomstou? Budaj to vylučuje a pripomenul dar pre SaS od OĽaNO po voľbách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - V prípade zotrvania súčasnej vlády sa koaličná zmluva bude určite meniť. Na pondelňajšej tlačovej konferencii to povedal minister životného prostredia Ján Budaj OĽaNO ).Podľa Budaja sa dnes nedá hovoriť o tom, že Slovensko má aktuálne koalíciu, ale štyri koaličné strany. Po prípadnej rekonštrukcii vlády bude podľa Budaja dôležité, aby vo vláde neboli ľudia, ktorí budú narúšať jej jednotu.Budaj vylúčil, že by podmienky, ktoré hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) predstavilo v nedeľu 21. marca na tlačovej konferencii boli „osobnou pomstou“ Igora Matoviča (OĽaNO) voči strane Sloboda a Solidarita (SaS) Pripomenul, že OĽaNO darovalo SaS po voľbách jedno ministerstvo navyše. K tomu, aké ministerstvo by prípadne ako člen vlády jej súčasný predseda Matovič viedol, sa Budaj nevyjadril.