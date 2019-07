ŠÚ SR hľadá dodávateľa informačného systému na sčítanie obyvateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. júla (TASR) – Štatistický úrad (ŠÚ) SR pokračuje v prípravách na sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021. Po vyhlásení súťaže o návrh loga, hľadá dodávateľa elektronického informačného systému pre prípravu, zber a štatistické spracovanie dát sčítania. ŠÚ predpokladá, že cena tejto zákazky sa vyšplhá na viac ako 11 miliónov eur, vyplýva to z oznámenia uverejnenom v pondelok vo Vestníku verejného obstarávania.spresnil ŠÚ SR zákazku vo zverejnených podmienkach.Zákazka nemôže byť rozdelená na časti.zdôvodnil ŠÚ rozsah zákazky. Záujemcovia musia svoje ponuky doručiť do 15. augusta a jediným kritériom pri stanovení víťaza súťaže bude najnižšia cena.Blížiace sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov na Slovensku bude ŠÚ SR realizovať v období od 1. júna 2020 do 31. marca 2021. Integrované sčítanie má znížiť administratívu a spresniť údaje. V prípade sčítania obyvateľov sa zber dát uskutoční od 15. februára do 31. marca 2021, zber dát v prípade sčítania domov a bytov sa začne 1. júna 2020 a bude trvať do 12. februára 2021.