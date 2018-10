Suarez hetrikom zničil Real Madrid v El Clasicu: Nezabudnuteľný zápas

Hráč Barcelony Luis Suarez oslavuje štvrtý gól do bránky Realu Madrid vo futbalovom zápase španielskej ligy La Liga FC Barcelona - Real Madrid na štadióne v Barcelone 28. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 29. októbra (TASR) - Barcelonský útočník Luis Suarez hetrikom "zostrelil" Real Madrid v nedeľňajšom El Clasicu. V 177. ligovom derby odvekých rivalov vyhrali "Blaugranas" jednoznačne 5:1 a po 10. kole majú na čele tabuľky jednobodový náskok pred Deportivom Alaves. Real stráca z deviatej pozície už sedem bodov.Domácim patril prvý polčas očakávaného súboja, v 11. minúte otvoril skóre Philippe Coutinho. Po polhodine hry zvýšil na 2:0 Suarez z penalty, ktorú rozhodca nariadil po využití systému VAR. Kontaktný gól hostí prišiel v 50. minúte z kopačky Marcela. Real bol tesne po prestávke aktívnejší a o päť minút neskôr mohol vyrovnať, no Luka Modrič z dobrej pozície trafil iba žrď domácej bránky. V 61. minúte opečiatkoval na opačnej strane Suarez konštrukciu svätyne Thibaulta Courtoisa. Skórovať sa mu však podarilo v 75. a 83. minúte a skompletizoval tak hetrik. Piaty gól pridal do otvorenej obrany Realu v 87. minúte Arturo Vidal.povedal podľa klubovej stránky domáci tréner Ernesto Valverde.Barcelona dosiahla v ligovom El Clasicu v poradí 71. víťazstvo, Real má na konte o jedno viac. Pre "biely balet" to bola najvyššia prehra s Kataláncami od výsledku 0:4 v Madride v roku 2015.Prvýkrát od roku 2007 sa stalo, že v súboji oboch tímov sa nepredstavil ani jeden z dvojice päťnásobných držiteľov Zlatej lopty - Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Tridsaťjedenročný kapitán domácich chýbal pre zlomeninu ruky, o dva roky starší Portugalčan prestúpil v lete do tímu talianskeho šampióna Juventusu Turín.uviedol zastupujúci kapitán Barcelony Sergio Busquets.Hrdina duelu Suarez vyzdvihol tímový výkon.vyhlásil 31-ročný Uruguajčan.Real zaznamenal v uplynulých piatich ligových zápasoch štyri prehry a získal iba jeden bod.povedal kormidelník Realu Julen Lopetegui pre klubovú stránku."Galacticos" figurujú so štrnástimi bodmi až na 9. priečke tabuľky.povedal kapitán hostí Sergio Ramos.Real sa v najbližšom zápase predstaví v stredu na pôde treťoligového mužstva UD Melilla v rámci Copa del Rey a španielske médiá špekulujú, že už by ho mal viesť nový tréner namiesto Lopeteguiho. Horúcim adeptom má byť Antonio Conte, ktorý už údajne predčasne ukončil dovolenku v Egypte a chystá sa prijať novú výzvu. Barcelona nastúpi v rovnaký deň takisto proti tímu z 3. ligy - CD Leonesa.