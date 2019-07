Suarez opustil Barcelonu. Dohodol sa na kontrakte so Celtou Vigo

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 1. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub Celta Vigo sa dohodol na štvorročnom kontrakte s hráčom majstrovskej FC Barcelony Denisom Suarezom. "Blaugranas" za prestup 25-ročného stredopoliara zinkasujú 12,9 milióna eur a ďalších 3,1 milióna je vo variabilnej zložke prémii.V Celte bude hrať spolu so slovenským reprezentačným stredopoliarom Stanislavom Lobotkom.uviedol katalánsky veľkoklub prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky. Odchovanec Celty Vigo sa tak po ôsmich rokoch vracia do svojho materského klubu po tom, čo ako 17-ročný odišiel do akadémie anglického Manchestru City.Suarez cez januárové prestupové obdobie uplynulej sezóny odišiel na hosťovanie do Arsenalu Londýn. Počas celej jarnej časti nastúpil vinou pretrvávajúcich zranení len na 7 duelov. Informáciu priniesla agentúra AFP.