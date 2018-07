Subašič vyrovnal Ricarda, Dalič: Bol hrdinom. A neuspokojíme sa

Chorvátsky brankár Danijel Subašič chytá penaltu dánskemu futbalistovi Nicolaiovi Jörgensenovi v osemfinálovom zápase na MS vo futbale Chorvátsko - Dánsko 1. júla 2018 v Nižnom Novgorode. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nižnij Novgorod 2. júla (TASR) - Osemfinálová nedeľa na futbalových MS v Rusku priniesla dve rozuzlenia v rozstreloch zo značky 11 m. Najprv v nej uspel ruský organizátor proti Španielom v Moskve a potom aj Chorváti proti Dánom v Nižnom Novgorode. V meste pri Volge sa hrdinami stali dánsky brankár Kasper Schmeichel a jeho chorvátsky kolega Danijel Subašič, napokon sa zrodila postupová radosť Chorvátov.V 4. minúte riadneho hracieho času bolo skóre 1:1 po góloch Mathiasa Jörgensena a Maria Mandžukiča. Lenže potom hráčom zvlhol pušný prach, po lákavom úvode sa oba výbery viac sústredili na snahu neinkasovať a tak sa súboj dostal do predĺženia. V ňom chorvátskemu špílmachrovi Lukovi Modričovi Schmeichel zlikvidoval penaltu v 117. minúte.citoval oficiálny web turnaja hráča Realu Madrid. Ten však ukázal charakter v rozstrele, v ktorom svoj pokus, hoci so šťastím, už premenil. To sa v ňom pred ním nepodarilo Christianovi Eriksenovi ani Milanovi Badeljovi v prvej sérii a Modrič tak v tretej po úspešných pokusoch zásahoch Simona Kjaera, Andreja Kramariča a Michaela Krohn-Dehliho vyrovnal na priebežných 2:2. Po Modričovom pokuse prišli zlyhania Lasse Schöneho, Josipa Pivariča a Nicolaia Jörgensena, pri ktorých extratriedu predvádzali obaja brankári. Rozhodol tak Ivan Rakitič.povedal nórsky tréner Dánov Age Hareide.Pri penaltách vynikli obaja brankári. Subašič vyrazil pokus Eriksena do tyče a pri fatálnom zlyhaní N. Jörgensena mal aj šťastie. Vybral si totiž ľavú stranu a Dán, ktorý pri poslednom kroku spomalil, mu nepochopiteľne loptu trafil len do nôh. Syn slávneho otca a brankára Petra Schmeichela však spoluhráčov nevinil.citovala ho agentúra AP.Subašič po stretnutí žiaril šťastím, jeho tréner Zlatko Dalič ho tiež označil za hrdinu.vyjadril sa. Tridsaťtriročný brankár AS Monaco sa stal v dejinách MS len druhým mužom, ktorý v tejto lotérii zlikvidoval protihráčom tri pokusy po Portugalčanovi Ricardovi v roku 2006 v súboji s Anglickom. Pri emotívnych oslavách musel Subašič "prežiť nálet" spoluhráčov, Domagoj Vida ho zdvihol nad hlavu a potom s ním spadol na zem.dodal Dalič.Chorvátsko nastúpi vo štvrťfinále v sobotu 7. júla o 20.00 h SELČ v Soči proti domácim reprezentantom.uzavrel tréner Balkáncov.