Súboj o titul v Premier League sľubuje drámu, Arsenal dýcha na chrbát Liverpoolu, ManCity zachraňoval aspoň bod

FC Liverpool čelí zraneniam

Arsenal rozstrieľal ďalšieho súpera

Haaland sa nepresadil

18.2.2024 (SITA.sk) - Futbalisti anglického klubu FC Liverpool zvíťazili v sobotňajšom zápase 25. kola Premier League 2023/2024 na trávniku londýnskeho Brentfordu 4:1 a udržali sa na vedúcej priečke ligovej tabuľky.Do zostavy „The Reds“ sa vrátil po šiestich týždňoch kanonier Mohamed Salah . Egypťan laboroval so zranením stehenného svalu, ktoré si privodil na Africkom pohári národov.Reprezentant Egypta strelil na západe Londýna v poradí tretí zo štyroch gólov Liverpoolu.Tréner LFC Jürgen Klopp však v najbližších súbojoch nebude môcť využiť služby stredopoliara Curtisa Jonesa a útočníka Dioga Jotu. Obaja sa v dueli s „včelami“ zranili v prvom polčase.„To, koľko nás to bude stáť, ešte len uvidíme. Curtis nemohol pokračovať, musí to byť niečo vážne, pretože on chce hrať vždy. A zranenie Dioga Jotu? Vyzerá to horšie. Obrázky som ešte nevidel, ale tí, ktorí ich videli, povedali, že to nebolo pekné,“ zhodnotil zranenia zverencov nemecký kormidelník.Liverpoolu sa už v piatok na tréningu zranil brankár Alisson Becker. Nepriaznivý zdravotný stav trápi aj ďalšie opory tímu - Trenta Alexandra-Arnolda , Joela Matipa, Dominika Szoboszlaia či Thiaga Alcantaru.Plný bodový zápis zaznamenal v 25. kole Premier League aj londýnsky Arsenal , ktorý triumfoval na trávniku FC Burnley jednoznačne 5:0.„Kanonieri“ si tak po výhre 6:0 s West Hamom v predchádzajúcom kole zgustli na ďalšom súperovi.Dvomi gólmi sa na štadióne Turf Moor blysol Bukayo Saka. Po jednom zásahu pridali Kai Havertz , Martin Ödegaard a Leandro Trossard.„Kanonieri“ vyhrali šiesty duel v rade a na prvý FC Liverpool strácajú v tabuľke Premier League iba dva body.Obhajca titulu Manchester City zvýšil stratu na vedúci Liverpool už na rozdiel štyroch bodov. Zverenci trénera Pepa Guardiolu totiž iba remizovali na vlastnom štadióne s FC Chelsea 1:1.Aspoň bod pre „Citizens“ zabezpečil španielsky stredopoliar Rodri, ktorý odpovedal vyrovnávajúcim gólom v 83. minúte na zásah hosťujúceho útočníka Raheema Sterlinga „Náš výkon v prvom polčase nebol dosť dobrý. Na to, aby sme ich zdolali, musíme hrať dobre celých 90 minút. Dnes sme však zabrali až po zmene strán,“ povedal španielsky stratég Manchestru City Pep Guardiola, ktorého tím odohral v lige o jeden zápas menej ako konkurenti Liverpool a Arsenal."Hral som 11 rokov a strelil som 11 gólov, takže Erlingovi nemôžem príliš radiť," touto odpoveďou zaujal a zároveň pobavil po zápase tréner úradujúceho šampióna. Guardiola tak reagoval na deväť striel Haalanda na bránku, z ktorých ani jedna neskončila v sieti.