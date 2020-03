Súboj Slovákov v NHL pre Cháru, Tatar zápas nedohral a Marinčin prihral na gól (video)

Chára a Černák rozdávali bodyčeky

Marinčin s asistenciou pri debakli Toronta

Výsledky - NHL



utorok







































SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Hráči Montrealu Canadiens triumfovali hladko 6:2 na ľade New Yorku Islanders v rámci utorňajšieho programu zámorskej hokejovej NHL, ale prišli o Tomáša Tatara. Slovenský útočník odohral proti "ostrovanom" iba 2:45 min a po skončení prvej tretiny sa do hry nevrátil.Najproduktívnejší hráč kanadského klubu v aktuálnej sezóne utrpel zranenie v hornej časti tela. "Stiahli sme ho z preventívnych dôvodov, v stredu sa na jeho zdravotný stav pozrieme bližšie. Nevyzerá to však na dlhodobé problémy," uviedol podľa oficiálneho webu profiligy tréner Canadiens Claude Julien.V súboji dvoch najlepších tímov Východnej konferencie NHL sa proti sebe postavili dvaja Slováci. Boston Bruins potvrdil na klzisku Tampy Bay Lightning pozíciu lídra celej súťaže a triumfoval tesne 2:1.Zdeno Chára odohral v drese "medveďov" 23:04 min a prezentoval sa štyrmi zablokovanými strelami. Erik Černák absolvoval na ľade 17:40 min a do štatistík si pripísal tri bodyčeky. Jaroslav Halák zostal iba na striedačke, jeho fínsky tímový kolega Tuukka Rask si pripísal 20 úspešných zákrokov.V hre boli aj ďalší traja slovenskí obrancovia, ale ani jeden z nich sa netešil z víťazstva. Bodoval iba Dallas Stars v zostave s Andrejom Sekerom, ktorý doma podľahol Edmontonu Oilers 1:2 po predĺžení. V zostave hostí si pripísal 108. bod v prebiehajúcom ročníku Nemec Leon Draisaitl. Ottawa Senators na súpiske aj s Christiánom Jarošom prehrala s Pittsburghom Penguins 3:7 a Toronto Maple Leafs s Martinom Marinčinom nestačilo na San Jose Sharks Košický rodák si však pri prehre 2:5 pripísal jednu asistenciu a bodoval už v treťom súťažnom vystúpení v rade. Puk sa po jeho strele od modrej čiary odrazil k voľnému Austonovi Matthewsovi a ten pridal 46. gól v tejto sezóne. Od najlepšieho strelca ligy Davida Pastrňáka ho delí jediný presný zásah.Výbornú formu v ostatnom období majú hokejisti St. Louis Blues . Obhajcovia prvenstva z vlaňajška zvíťazili v newyorskej Madison Square Garden 3:1 nad hráčmi Rangers a pripísal si ôsmy triumf v sérii. "Bluesmani" vďaka tomu figurujú na prvej priečke v Západnej konferencii so ziskom 90 bodov. "Myslím si, že hráme jednoducho. Snažíme sa len strieľať čo najviac pukov na bránku a zároveň sa snažíme ich dostať do siete. To je cieľom celého mužstva," uviedol stručne obranca St. Louis Colton Parayko.* Martin Marinčin (Toronto) odohral 16:48 min, 0+1, -1, 2 strely na bránku, 2 "hity", 2 zablokované strely* Christián Jaroš (Ottawa) odohral 12:11 min, 1 strela na bránku, 1 "hit", 1 zablokovaná strela* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 17:40 min, 2 strely na bránku, 3 "hity", 1 zablokovaná strela* Zdeno Chára (Boston) odohral 23:04 min, 1 strela na bránku, 1 "hit", 4 zablokované strely* Andrej Sekera (Dallas) odohral 16:06 min, 2 strely na bránku, 1 zablokovaná strela* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 2:45 min