Súboj Slovensko – Česko v Davisovom pohári začnú Kovalík s Veselým

V sobotu prvá štvorhra

V tomto zápase nie je favorit



Slovensko - Česko (Davisov pohár)



program kvalifikačného zápasu o postup na finálový turnaj 2020 v Madride



Piatok



postupne dve dvojhry od 16.00 h



Jozef Kovalík - Jiří Veselý

Andrej Martin - Lukáš Rosol

Sobota



postupne štvorhra a dve dvojhry od 17.30 h



Filip Polášek, Igor Zelenay - Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář

Andrej Martin - Jiří Veselý

Jozef Kovalík - Lukáš Rosol



5.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Jozef Kovalík a Čech Jiří Veselý otvoria kvalifikačné stretnutie svetovej skupiny Davisovho pohára o postup na finálový turnaj 2020 v Madride. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v bratislavskom Národnom tenisovom centre.Nehrajúci kapitán slovenského výberu Dominik Hrbatý nominoval do pozície tímovej jednotky Andreja Martina, ktorý si v druhej piatkovej dvojhre zmeria sily s Lukášom Rosolom.V sobotu odštartuje dianie v bratislavskej AXA aréne NTC štvorhra, do ktorej boli nominovaní Filip Polášek s Igorom Zelenayom a na českej strane dvojica Jonáš Forejtek a Zdeněk Kolář.Krátko po skončení štvorhry nastúpia v súboji tímových jednotiek Andrej Martin a Jiří Veselý, ktorému v rebríčku ATP patrí 64. miesto. Do záverečného singlového duelu sú predbežne nominovaní Jozef Kovalík a Lukáš Rosol.V rámci Davisovho pohára pôjde o vôbec prvé federálne derby. Na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave sa nehrajúci kapitán českého tímu Jaroslav Navrátil vyjadril, že šance oboch tímov sú vyrovnané."Myslím, že v tomto zápase nie je favorit. Slovensko sa oslabilo zranením Martina Kližana, ktorý si myslím, že do tímu patrí. Zodpovednosť bude na mladších hráčoch a každý bod bude dôležitý," povedal Navrátil.Stretnutie sa uskutoční 6. - 7. marca v AXA aréne Národného tenisového centra v Bratislave, pričom sa bude hrať na antuke a pod zatvorenou strechou.